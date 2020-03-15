Süper Lig'in 26'ncı haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 53'e yükselterek sıralamadaki yerini korurken, lider Trabzonspor rakipleriyle puan farkını artırmayı, averajla ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir ise zirve koltuğuna yerleşme fırsatını değerlendiremedi.



7'nci dakikada Caiçara'nın sağ kanattan ortasına arka direkte iyi hareketlenen Aleksic'in gelişine kafayla kaleye gönderdiği top yan direğe çarparak auta gitti.



10'uncu dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası yayının üzerinden pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.



17'nci dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Ekuban'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



24'üncü dakikada sol taraftan Ekuban'ın ceza sahası yayının üzerine çıkardığı pasta Nwakaeme'nin gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.



35'inci dakikada Pereira'nın pasında, ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Sosa'nın yerden şutunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlığı kornere çeldi.



47'nci dakikada Ekuban'ın sol kanattan ortasına altıpasın gerisinden iyi hareketlenen Sörloth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



52'nci dakikada Gulbrandsen'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.



56'ncı dakikada sağ kanattan Visca'nın pasında ceza sahası yayı çizgisinin hemen önünde topla buluşan Demba Ba'nın gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak Uğurcan'ın solundan ağlara gitti: 0-1.



63'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa'nın ortasında Skrtel'in altıpas içerisinden kafayla ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



76'ncı dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında Gulbrandsen rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı, Uğurcan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.



81'inci dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası yayının soluna çıkardığı topu Abdulkadir Parmak gelişine kaleye gönderdi, Mert meşin yuvarlağı kontrol etti.



Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

TRİBÜNLERDE ŞAMPİYONLUK KOREOGRAFİSİ

Trabzonsporlu taraftarlar, seyircisiz oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi gece geç saatlere kadar stadyumda kalarak koreografi hazırladılar. Stadyumun kale arkası ve maraton tribününde açılan iki farklı koreografi ve pankartlarda şampiyonluk vurgusu yapıldı. Hüseyin Çimşir ile futbolcuların yer aldığı koreografi de şampiyonluk kupası da yer alırken, 'Şampiyonluk senindir gerisi hikayedir', 'Şampiyonluk çok uzak değil', 'İnan o güzel günler bizim' ve 'Fırtınam, felaketim, hasretim' yazılı pankartlar açıldı.

TRABZONSPOR'DA ABDÜLKADİR ÖMÜR ŞOKU!

TRABZONSPOR'DA ABDÜLKADİR ÖMÜR ŞOKU!

Trabzonspor'da Btc Turk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve yoğun bir tedavinin ardından Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de çıkan Alexander Sörloth'un talebi doğrultusunda müsabaka öncesi stadyumda Norveç dilinde motive edici bir marş(şarkı) çalındı.

FUTBOLCULAR SAHAYA PANKART İLE ÇIKTI

Bu arada karşılaşma öncesi iki takım futbolcuları sahaya 'Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale' pankartıyla sahaya çıktı.