CANLI | Antalyaspor - Sivasspor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. 20.00'de başlayan ve Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetiyor. Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Kamil Çetin yapıyor. VAR hakemi Suat Arslanboğa, AVAR ise Kamil Çetin. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

İlk 11'ler

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Celustka, Veysel, Kudryashov, Amilton, Fredy, Hakan, Podolski, Sinan, Jahovic

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Yatabare, Yasin