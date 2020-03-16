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CANLI | - Sivasspor

'de 26. haftanın kapanış maçında şampiyonluk yarışı veren Demir Grup Sivasspor, 'a konuk oluyor. Ligde oynadığı son 3 maçta yenilgi yüzü görmeyen Demir Grup Sivasspor 49 puanla 4. sırada bulunuyor. Son 7 maçında yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor ise 27 puanla 12. sırada. 20.00'de başlayan karşılaşmayı sabahspor.com'dan canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.3.2020 19:04 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 20:02 ABONE OL
CANLI | Antalyaspor - Sivasspor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. 20.00'de başlayan ve Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetiyor. Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Kamil Çetin yapıyor. VAR hakemi Suat Arslanboğa, AVAR ise Kamil Çetin. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

İlk 11'ler

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Celustka, Veysel, Kudryashov, Amilton, Fredy, Hakan, Podolski, Sinan, Jahovic

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Yatabare, Yasin

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CANLI | Antalyaspor - Sivasspor
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