Fenerbahçe'de olağanüstü kongre sesleri

Fenerbahçe'nin 9 kişilik İttifak Holding Konyaspor'a bile yenilmesi camiada büyük tepki çekerken, eleştirilerin merkezinde Başkan Ali Koç ve yönetimi vardı. Fenerbahçe'de yönetim zafiyeti olduğu vurgulanırken, camiada Olağanüstü Kongre'ye gidilmesi fikri ağırlık kazandı.

Kongre isteyen çoğunluk ikiye bölünmüş durumda. Bir taraf, Başkan Ali Koç'un göreve devam etmesini ancak gelecek sezondan itibaren çok daha güçlü bir yönetim ile çalışması gerektiğini belirtiyor. Diğer taraf ise sorunun Başkan'da olduğunu ve yönetimiyle birlikte Koç'un da görevi bırakıp seçim kararı almasını istiyor.

KOÇ'A 'YÖNETİMİ DEĞİŞTİR' TELKİNLERİ

Camianın önde gelenleri, Başkan Ali Koç ile yaptıkları görüşmelerde "Devam edeceksen, yönetimini değiştirmen şart" şeklinde telkinlerde bulunuyor. Başkan Koç'un bu fikir alışverişlerinde yönetimi değiştirme fikrine sıcak baktığı belirtildi. Kötü sonuçlardan ve tepkilerden bunalan Başkan'ın haziran ayında yapılacak bir seçimle ekibine yeni bir nefes getirmeyi planladığı gelen bilgiler arasında.

BAŞI YERDEN KALKMADI

Galibiyete hasret kalan Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu tarafa çıktığı 60 maçın 37'sinde yenik duruma düştü. Sarı-lacivertliler bu maçların sadece 7'sini kazanırken, 12 beraberlik, 18 yenilgi aldı. Fenerbahçe bu sezon 15, geçtiğimiz sezon ise 22 hafta mağlup duruma düştü. Öte yandan Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında 60 haftanın sadece 2'sini lider kapattı.