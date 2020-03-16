Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza'dan koronavirüs açıklaması!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza, tüm dünyayı esir altına alan ve ölümcül tehlikesi nedeniyle bir çok ülkede futbolun ara verilmesine sebep olan koronavirüs hakkındaki endişesini dile getirdi.

Şu anda Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Josef, yaptığı açıklamada, "Avrupa futbolunda gerçekleşen erteleme kararları konusunda endişeliyiz. Burada böyle bir karar alınıp alınmayacağını bilmiyoruz, ne olacağını izliyoruz." dedi.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Josef, açıklamalarının devamında erteleme kararını dört gözle beklediklerini aktarırken, "Suudi Arabistan, bir çok ülkeyle olan sınırını kapattı ve Avrupa'dan ne uçaklar geliyor ne de gidiyor. Bu yüzden biz de bu kararı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Josef De Souza, bu sezon çıktığı 21 müsabakada 3 asist kaydederken 1805 dakika sahada kaldı.

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