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'tan 'ya yeni teklif!

, uzun yıllar 'de sürdürdüğü kariyerine 2018 yılında 'ta devam etme kararı almıştı. 2 sezondur Juventus forması diyen Portekizli yıldıza, İtalyan kulübü Juventus yeni sözleşme teklifi götürmeye hazırlanıyor. Bu sözleşmeye göre Ronaldo, 39 yaşına kadar Torino ekibinde forma giyecek.

Giriş Tarihi: 16.3.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 11:56 ABONE OL
Juventus'tan Cristiano Ronaldo'ya yeni teklif!

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo'ya 2022'de sona erecek olan sözleşmesini uzatma teklifi geleceği öne sürüldü. Tuttosport'ta yer alan habere göre Juventus, 35 yaşındaki Portekizli yıldızı uzun yıllar elinde tutmak istiyor. Kulüpte yıllık 31 milyon Euro kazanan Ronaldo, teklifi kabul ederse 39 yaşına kadar siyah-beyazlı formayı giyecek.

İTALYA'YA DÖNEMEDİ
Bu arada yıldız futbolcu, annesinin rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde ülkesi Portekiz'e gitmiş, İtalya'da yayılan koronavirüs salgını nedeniyle bu ülkeye bir süre dönmeyeceğini açıklamıştı.

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Juventus'tan Cristiano Ronaldo'ya yeni teklif!
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