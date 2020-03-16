Juventus'tan Cristiano Ronaldo'ya yeni teklif!

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo'ya 2022'de sona erecek olan sözleşmesini uzatma teklifi geleceği öne sürüldü. Tuttosport'ta yer alan habere göre Juventus, 35 yaşındaki Portekizli yıldızı uzun yıllar elinde tutmak istiyor. Kulüpte yıllık 31 milyon Euro kazanan Ronaldo, teklifi kabul ederse 39 yaşına kadar siyah-beyazlı formayı giyecek.

İTALYA'YA DÖNEMEDİ

Bu arada yıldız futbolcu, annesinin rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde ülkesi Portekiz'e gitmiş, İtalya'da yayılan koronavirüs salgını nedeniyle bu ülkeye bir süre dönmeyeceğini açıklamıştı.

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