Kayserispor çok mutlu

BİFOUMA

Geçen hafta Kasımpaşa'ya 5-1 yenilen son sıradaki Kayseri, Malatya galibiyetiyle moral buldu. Konya maçıyla Malatya'nın başına geçen Hikmet Karaman da takıma ilaç olmadı,Doğu ekibininKayseri'ye 3 puanı'nin golleri getirdi. Malatya'nın tek sayısınıattı.Yeni Malatya Teknik Direktörü Hikmet Karaman karşılaşma sonrası kulüpten izinsiz İspanya'ya giden ve karantina nedeniyle kadroda olmayan Bifouma üzerinden eleştiri yaptı: "Sen git 3 gün izin yap, sen git 5 gün izin yap. Böyle bir şey olmaz kardeşim. Kulüpler çiftlik değil."