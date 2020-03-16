Kayserispor çok mutlu

Geçen hafta Kasımpaşa'ya 5-1 yenilen son sıradaki Kayseri, Malatya galibiyetiyle moral buldu. Konya maçıyla Malatya'nın başına geçen Hikmet Karaman da takıma ilaç olmadı, 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı.
Doğu ekibinin galibiyet özlemi 11 karşılaşmaya çıktı.
Kayseri'ye 3 puanı 22'de Mesanovic ve 42'de Henrique
'nin golleri getirdi. Malatya'nın tek sayısını 69'da Kjartansson
attı.
HEDEFTE BİFOUMA VARDI
Yeni Malatya Teknik Direktörü Hikmet Karaman karşılaşma sonrası kulüpten izinsiz İspanya'ya giden ve karantina nedeniyle kadroda olmayan Bifouma üzerinden eleştiri yaptı: "Sen git 3 gün izin yap, sen git 5 gün izin yap. Böyle bir şey olmaz kardeşim. Kulüpler çiftlik değil."