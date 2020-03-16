Corona’ya inat

Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşması öncesinde futbolcular da Koronavirüs tedbirleri kapsamında birbiriyle tokalaşmadı. Seremoniden sonra futbolcular ve hakemler tokalaşmak yerine yumruk ve dirsekleriyle selamlaştı.
MASKE VE ELDİVENLE GÖREV!
Tüm özene rağmen Muslera ile Burak'ın kucaklaşması 'Hastalığa meydan okuyorlar"
şeklinde yorumlandı. Stat ve çevresinde de önlemler vardı. Belli bölgelere dezenfektanlar yerleştirilirken, görevliler maske ve eldiven kullandı.
KULÜBEDE MAÇ KEYFİ
Derbide yedek soyunan Galatasaraylı Emre Akbaba ve Ömer Bayram ısınma hareketleri öncesinde kulübeye oturup zirve yarışında büyük önem taşıyan Trabzonspor-Başakşehir maçının son dakikalarını cep telefonlarından izlediler.
Sonrasında ise günün anısına öz çekim yaptılar.
UYARILAR YETMEDİ
Galatasaraylı futbolcular stada girişte takım otobüsünün camlarına vurarak taraftar varmış gibi tezahüratlar yaptı. Beşiktaş'ın hafta içinde yaptığı uyarılar yeterli olmadı. Tesislere giden yaklaşık 150 taraftar takımı uğurladı.