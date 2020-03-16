Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Corona’ya inat

Corona’ya inat

Seremonide dirsek ve yumruk selamı vardı ancak Galatasaraylı Muslera ile Beşiktaşlı Burak sarmaş dolaş olup virüse meydan okudu!

Giriş Tarihi: 16.3.2020 ABONE OL
Corona’ya inat
Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşması öncesinde futbolcular da Koronavirüs tedbirleri kapsamında birbiriyle tokalaşmadı. Seremoniden sonra futbolcular ve hakemler tokalaşmak yerine yumruk ve dirsekleriyle selamlaştı.

MASKE VE ELDİVENLE GÖREV!
Tüm özene rağmen Muslera ile Burak'ın kucaklaşması 'Hastalığa meydan okuyorlar" şeklinde yorumlandı. Stat ve çevresinde de önlemler vardı. Belli bölgelere dezenfektanlar yerleştirilirken, görevliler maske ve eldiven kullandı.

KULÜBEDE MAÇ KEYFİ
Derbide yedek soyunan Galatasaraylı Emre Akbaba ve Ömer Bayram ısınma hareketleri öncesinde kulübeye oturup zirve yarışında büyük önem taşıyan Trabzonspor-Başakşehir maçının son dakikalarını cep telefonlarından izlediler. Sonrasında ise günün anısına öz çekim yaptılar.

UYARILAR YETMEDİ
Galatasaraylı futbolcular stada girişte takım otobüsünün camlarına vurarak taraftar varmış gibi tezahüratlar yaptı. Beşiktaş'ın hafta içinde yaptığı uyarılar yeterli olmadı. Tesislere giden yaklaşık 150 taraftar takımı uğurladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Corona’ya inat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA