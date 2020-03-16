Corona’ya inat

Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşması öncesinde futbolcular da Koronavirüs tedbirleri kapsamında birbiriyle tokalaşmadı. Seremoniden sonra futbolcular ve hakemler tokalaşmak yerine yumruk ve dirsekleriyle selamlaştı.Tüm özene rağmen Muslera ile Burak'ın kucaklaşmasışeklinde yorumlandı. Stat ve çevresinde de önlemler vardı. Belli bölgelere dezenfektanlar yerleştirilirken,Derbide yedek soyunan Galatasaraylı Emre Akbaba ve Ömer Bayram ısınma hareketleri öncesinde kulübeye oturup zirve yarışında büyük önem taşıyanSonrasında ise günün anısına öz çekim yaptılar.Galatasaraylı futbolcular stada girişte takım otobüsünün camlarına vurarak taraftar varmış gibi tezahüratlar yaptı. Beşiktaş'ın hafta içinde yaptığı uyarılar yeterli olmadı. Tesislere giden yaklaşık 150 taraftar takımı uğurladı.