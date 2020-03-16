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'de maçı hazırlıkları

'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü 'u ağırlayacak hazırlıklarına başladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 16.3.2020 17:06 ABONE OL
Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanda Trabzonspor maçında görev yapan futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise pas ve top kapma çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak günü tamamladı.

Yarın izin yapacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına 18 Mart Çarşamba günü akşam yapacağı idmanla devam edecek.

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Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
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