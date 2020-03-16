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8. golünü attı

'in 26. haftasında sahasında ile karşılaşan ve müsabakayı 2-1 kazanan 'da 8. golünü attı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 16.3.2020 09:30 ABONE OL
Pedro Henrique 8. golünü attı
Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu ligdeki 8. golünü attı.

Yeni Malatyaspor maçının 42. dakikasında Mensah'ın pasını asiste çeviren ve şık bir vuruşla takımının 2. golünü atan Pedro Henrique, kendisinin de ligdeki 8. golünü attı. Brezilyalı futbolcu, attığı gol sonrasında takım arkadaşları ile birlikte büyük sevinç yaşadı.

Pedro Henrique, bu sezon sarı kırmızılı forma ile Galatasaray, Denizlispor, Kasımpaşa, Sivasspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında gol sevinci yaşadı.
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Pedro Henrique 8. golünü attı
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