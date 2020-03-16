Zirve yarışı kızıştı! İşte şampiyonluk adaylarının kalan maçları
Süper Lig'de 26. hafta AntalyasporSivasspor karşılaşmasıyla sona erecek. Ligin en kritik mücadelelerin oynandığı bu haftada Trabzonspor evinde konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalırken, dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş golsüz beraberlikle birer puanı paylaşan diğer ekipler oldu. Şampiyonluk yarışının iyice kızıştığı haftalara girerken ligin ilk 7 sırasında bulunan Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Sivasspor, Beşiktaş, Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarını sizler için derledik. İşte birbirinden kritik o karşılaşmalar...
Giriş Tarihi: 16.3.2020 08:29Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 08:51ABONE OL
Bu skorlar sonrası zirve yarışı iyiden iyiye karışırken Trabzonspor liderlik koltuğunu kaptırmadı. Ligde perdenin kapanmasına 8 hafta kala puan cetvelindeki ilk 10 ekibin maçlarını sizler için derledik. İşte o liste...