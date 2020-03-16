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Zirve yarışı kızıştı! İşte şampiyonluk adaylarının kalan maçları

'de 26. hafta karşılaşmasıyla sona erecek. Ligin en kritik mücadelelerin oynandığı bu haftada evinde konuk ettiği ile 1-1 berabere kalırken, dev derbide ile golsüz beraberlikle birer puanı paylaşan diğer ekipler oldu. Şampiyonluk yarışının iyice kızıştığı haftalara girerken ligin ilk 7 sırasında bulunan Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Sivasspor, Beşiktaş, ve 'nin kalan maçlarını sizler için derledik. İşte birbirinden kritik o karşılaşmalar...

Giriş Tarihi: 16.3.2020 08:29 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 08:51 ABONE OL
Zirve yarışı kızıştı! İşte şampiyonluk adaylarının kalan maçları

Bu skorlar sonrası zirve yarışı iyiden iyiye karışırken liderlik koltuğunu kaptırmadı. Ligde perdenin kapanmasına 8 hafta kala puan cetvelindeki ilk 10 ekibin maçlarını sizler için derledik. İşte o liste...

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Zirve yarışı kızıştı! İşte şampiyonluk adaylarının kalan maçları
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