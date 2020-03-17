Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş derbisinde sakatlanan Ömer Bayram'dan Galatasaray'a kötü haber!

derbisinde sakatlanan 'dan 'a kötü haber!

'in 26. haftasında derbide 'ı ağırlayan 'da sezonun formda isimlerinden sakatlık geçirmişti. Lens ile girdiği ikili mücadelede eli kırılan Ömer Bayram'ın sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor.

Giriş Tarihi: 17.3.2020 07:41 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 08:32 ABONE OL
Beşiktaş derbisinde sakatlanan Ömer Bayram'dan Galatasaray'a kötü haber!

Ömer Bayram, Beşiktaş derbisinde Jeremain Lens'in müdahalesiyle yerde kalıp sakatlanmıştı. Milli futbolcunun bu pozisyonda elinin kırıldığı belirtildi. Sarı-kırmızılı kulüpten oyuncunun durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ömer Bayram'ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır. Bayram'ın tetkiklerinde el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır" denildi.

TEDAVİ TFF'YE BAĞLI
Ömer'in ne zaman sahalara döneceği tarih ise TFF'nin kararına göre netleşecek. TFF, ligleri ertelerse Sağlık Kurulu, geniş bir tedavi süreci izleyecek. Ancak 'seyircisiz devam' kararı alınırsa oyuncunun maçlarda forma giymesi adına bu süreyi kısaltmak için harekete geçilecek. Hızlandırılmış bir tedavi yönteme geçilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş derbisinde sakatlanan Ömer Bayram'dan Galatasaray'a kötü haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA