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Bu karantinalık

maçının hakemi ve VAR hakemi ’ı eleştiren gazeteler, “Futbola yuvalanan virüsleri temizlemek şart oldu. Bu tam karantinalık” diye yazdı

YUNUS EMRE SEL Futbol
Giriş Tarihi: 17.3.2020 ABONE OL
Bu MHK karantinalık

Trabzonspor'un Başakşehir maçında verilmeyen mutlak penaltısı ve maçın 1-1 sona ermesinden sonra yerel basın MHK ve karşılaşmanın hakemlerini hedef tahtasına koydu. Orta hakem Fırat Aydınus ve VAR hakemi Mete Kalvakan'ı eleştiren haberlerde çok sert ifadelere yer verildi. İşte başlıklar: Sonnokta: "Bu MHK tam karantinalık", "Türk futbolunun içerisine yuvalanan bu virüsleri temizlemek şart oldu." Günebakış: "Gümüşdağ'ın hakemleri!", "Trabzonspor'a Halis Özkahya'nın ardından bir darbe de Fırat Aydınus'tan geldi." Taka: "Adınız da VAR'ınız da batsın!", "Trabzon'un geçen hafta nizami golü verilmedi. Bu hafta da net penaltısı es geçildi. Talimatları yerine getirdiler." Karadeniz: "Ne Fırat ne Drakula Mete bizi bu yoldan döndüremeyecek", "Önemli 2 puan bıraktık ancak avantaj yine bizde... Başaracağız."

'İSTİFA ET ZEKERİYA ALP'
Trabzonspor taraftarları, son zamanlarda aleyhlerine yapılan hakem hatalarının çoğalması sonucu MHK Başkanı Zekeriya Alp'e tepki gösterdi. Bordo-mavililer, sosyal medyadan "İstifa et Zekeriya Alp" şeklinde başlık açarak Alp ve yönetiminin görevi bırakması için mesaj yağdırdılar.

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Bu MHK karantinalık
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