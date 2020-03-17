Galatasaray kadroda küçülmeye gidebilir! Şampiyonlar Ligi...

Sarı-kırmızılı yönetim kadrosunda yer alan yıldızlara şu anda yaklaşık 55 milyon Euro maaş ödüyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidilemediği takdirde kulübün kasasına 40 milyon Euro'luk bir gelir girmemiş olacak.



YILDIZ OYUNCULAR SATILABİLİR

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği takdirde Radamel Falcao, Younes Belhanda, Fernando Muslera ve Sofiane Feghouli gibi yüksek maaşlı futbolcuların elden çıkarılması da gündeme gelecek.



BEŞİKTAŞ'TA DA AYNISI YAŞANDI

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden uzak kaldığı takdirde takımda küçülmeye gidilecek. Bu durumda Beşiktaş'ın 2 sezon önce yaşadığı durum Sarı- Kırmızılılar'ın başına gelmiş olacak. Bu nedenle Cimbom sıkıntılı.

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