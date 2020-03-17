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kadroda küçülmeye gidebilir! Şampiyonlar Ligi...

55 milyon Euro maaş bütçesi olan ’ne kalamazsa Falcao, Muslera ve Feghouli gibi yüksek maaşlı oyuncuların satılması gündeme gelecek... ’ın 2 sezon önce düştüğü duruma düşmek istemeyen yönetim Devler Ligi’ni hedefliyor. Aksi takdirde kadroda önemli bir küçültme yaşanabilir.

Giriş Tarihi: 17.3.2020 08:15 ABONE OL
Galatasaray kadroda küçülmeye gidebilir! Şampiyonlar Ligi...

Sarı-kırmızılı yönetim kadrosunda yer alan yıldızlara şu anda yaklaşık 55 milyon Euro maaş ödüyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidilemediği takdirde kulübün kasasına 40 milyon Euro'luk bir gelir girmemiş olacak.

YILDIZ OYUNCULAR SATILABİLİR
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği takdirde Radamel Falcao, Younes Belhanda, Fernando Muslera ve Sofiane Feghouli gibi yüksek maaşlı futbolcuların elden çıkarılması da gündeme gelecek.

BEŞİKTAŞ'TA DA AYNISI YAŞANDI
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden uzak kaldığı takdirde takımda küçülmeye gidilecek. Bu durumda Beşiktaş'ın 2 sezon önce yaşadığı durum Sarı- Kırmızılılar'ın başına gelmiş olacak. Bu nedenle Cimbom sıkıntılı.

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Galatasaray kadroda küçülmeye gidebilir! Şampiyonlar Ligi...
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