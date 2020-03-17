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'dan son dakika açıklaması: "Uzaktan çalışma düzenine geçildi"

Tüm dünyada etkisini giderek arttıran corona virüse karşı spor camiasında da önlemler alınıyor. , resmi Twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamasında tüm çalışanlarınn uzaktan çalışma düzenine geçtiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 17.3.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 17:49 ABONE OL
Galatasaray'dan son dakika açıklaması: Uzaktan çalışma düzenine geçildi

Dünya genelinde 7 binden fazla insanın ölümüne neden olan corona virüs yüzünden Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Copa Amerika ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelendiği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından ülkemizde de spor kulüpleri alınan önlemleri arttırdı. Galatasaray, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada tüm çalışanlarının uzaktan çalışma düzenine geçtiğini belirtti. İşte son dakika açıklaması...

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Galatasaray'dan son dakika açıklaması: "Uzaktan çalışma düzenine geçildi"
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