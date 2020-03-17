Galatasaray'dan son dakika açıklaması: "Uzaktan çalışma düzenine geçildi"

Dünya genelinde 7 binden fazla insanın ölümüne neden olan corona virüs yüzünden Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Copa Amerika ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelendiği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından ülkemizde de spor kulüpleri alınan önlemleri arttırdı. Galatasaray, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada tüm çalışanlarının uzaktan çalışma düzenine geçtiğini belirtti. İşte son dakika açıklaması...

Coronavirüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesi üzerine harekete geçen kulübümüz, çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak, her birimden nöbetçi kalmak kaydıyla tüm çalışanlarımızın yarından itibaren uzaktan çalışma düzenine geçmesini kararlaştırmıştır. #EvindeKal pic.twitter.com/7WBn6254Lf — Galatasaray SK - #EvindeKal (@GalatasaraySK) March 17, 2020