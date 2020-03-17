İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'de Slaven Bilic sesleri

Son olarak Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de gündemin 1. maddesi 'teknik direktör' konusu. Sarı lacivertli yönetim, doğru ismi takımın başına getirmek isterken, konu ile ilgili İngiliz medyasından sürpriz bir iddia gündeme geldi.

'FENERBAHÇE BILIC'I GETİRMEYE HEVESLİ'

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre geçtiğimiz yaz West Bromwich ile resmi sözleşme imzalayan Hırvat teknik adamı Fenerbahçe yönetimi, takımın başında görmek istiyor.



'KULÜPTEN AYRILMASI BEKLENMİYOR AMA...'

Öte yandan İngiliz kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalayan ve henüz 1. senesi dolan Bilic'in, ayrılmasının beklenmediği aktarılırken, Fenerbahçe'nin yüksek miktarda para vermesi halinde işlerin değişebileceği belirtildi.

TARAFTARLAR 'PARA KONUŞUR' DİYOR

West Bromwich'in taraftar sayfalarında bu konu konuşulurken, bazı İngiliz taraftarlar 'Korkarım para konuşur', 'Hayır!', 'Bu adamın yeniden heyecanlanmasını sağlardım. Son 20 yıldır sahip olduğumuz en iyi yönetici!' yorumlarını yaptı.

SLAVEN BILIC KİMDİR?

11 Eylül 1968 yılında Hırvatistan'ın Split şehrinde dünyaya gelen tecrübeli çalıştırıcı, şimdiye kadar; HNK Hajduk Split, Hırvatistan U21, Hırvatistan, Lokomotif Moskova, Beşiktaş, West Ham United, Al-Ittihad Cidde ve West Bromwich'i yönetti. Öte yandan Bilic, West Bromwich ile toplamda 41 müsabakaya çıkarken 1,85 puan ortalaması yakaladı.





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