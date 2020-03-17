Karar Bilim Kurulu’nun tavsiyesiyle alındı

Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs'e karşı maçların ertelenmeyip seyircisiz oynatılmasına yönelik kararların eleştirilmesi üzerine bir açıklama yayınladı. Özellikle liglerin tatil edilmesini isteyen Galatasaray'da hem futbolcular hem de teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş derbisinden sonra sert açıklamalar yapmıştı. Terim, "Oyuncularımız maça konsantre olamadı. Bizim canımız yok mu, bizim ailemiz yok mu?" demişti. Bu sözlere karşılık yayınlanan bildiride şu ifadeler kullanıldı:
NASIL ALINDIĞINI GÖRMÜYORLAR
Yapılan açıklamalarda maçların oynatılması konusunda TFF hedef alınmış ve Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması yönündeki kararın nasıl alındığı görmezden
gelinmiştir. Bilindiği üzere 12 Mart 2020'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapılmış, toplantıya Bilim Kurulu'nun yanı sıra Bakanlarımız da katılmıştır. Toplantı sonunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, müsabakaların seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıklamıştır. Spor organizasyonlarının sürdürülmesi yönündeki karar, Bilim Kurulu ve Bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin tavsiyesi ile alınmıştır.
GALATASARAY SAYGI DUYMALI!
Yaşanan süreç herkes tarafından bilinirken, bu kararla ilgili olarak tamamen Futbol Federasyonu üzerine odaklanılmış olmasının
nedeni tarafımızca anlaşılamamıştır. Devletimizin bu kararına saygı duyulması gerekirken, sporun ruhuna uymayan açıklamaların
da kabul edilmesi mümkün değildir.
BİR GÖRÜŞ LEVENT TÜZEMEN
Mali kongre de ertelenmeli
Koronavırüs'ün
ülkemizde ateşi yükselmeden devletimiz önemli önlemlere imza attı. UEFA bile bugün EURO 2020 ile ilgili bir karar verecek ve büyük olasılıkla turnuvanın 2021'e taşınacağını açıklayacak. Biz de seyircisiz oynama kararını erteleme noktasına taşıyabiliriz. Eğlence dünyası bile kapılarını kapattı. Konferanslar, toplantılar, paneller hatta düğünler bile ertelenmeye başladı. G.Saray yönetimi 28 Mart Cumartesi günü yapılacak Mali Kongre'yi ertelemelidir. Çünkü kongreye 3 bine yakın insan katılacaktır. Bu kalabalık ortam sağlık açısından ciddi risk taşır.