Karius aslan seviyor

Beşiktaş'ta geçtiğimiz yıldan bu yana en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Loris Karius,Kalesini gole kapatan Karius, Süper Lig kariyerindeki en iyi performanslarını Galatasaray maçlarında sergiliyor. Süper Lig'de iki sezonda 4 kez Galatasaray'a karşı Beşiktaş kalesini koruyan Alman file bekçisi,26 yaşındaki eldiven, Galatasaray'ın gönderdiğiKarius'un Süper Lig kariyerinde kalesini en fazla maçta gole kapattığı rakip böylelikle Galatasaray oldu.Beşiktaş,Antalya maçı hazırlıklarına dün başlarken Koronavirüs önlemleri kapsamında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne basın, taraftar ve misafir alınmayacağı açıklandı. Yönetim, resmi sitesinden yaptığı paylaşımla müze ve şeref turunun da salgına karşı alınan tedbirler kapsamında ziyarete kapatıldığını duyurdu. Bu arada futbolcuları bilgilendirmek amacıyla doktorlar vasıtasıyla toplantı yapılırken siyahbeyazlılara, "Evde kalın, dışarıda vakit geçirmeyin" uyarısı yapıldı.