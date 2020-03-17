Mancini: Her duruma hazırız

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, EURO 2020'nin ertelenmesine hazır olduğunu açıkladı. Bir dönem ülkemizde de G.Saray'ı çalıştıran deneyimli teknik adam, RAI 2 kanalında katıldığı programda her duruma göre hazırlıklı olduklarını açıklarken, "Ben her türlü karara uyum sağlarım. Bugün önemli olan hastanedeki insanların sağlığını korumak. Bu şekilde insanları kaybedemeyiz. Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nı kazanabilirdik ama bir erteleme olursa gelecek yıl kazanırız.
Böyle çılgınca bir virüs beklemiyorduk. Önemli olan maçları durdurmayı pek çok ülkeden de önce yapmış olmak. Oyuncuların da Mancini evden dışarı adım sağlığını düşünmek gerekiyor"
ifadelerini kullandı.