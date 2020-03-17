Mancini: Her duruma hazırız

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, EURO 2020'nin ertelenmesine hazır olduğunu açıkladı. Bir dönem ülkemizde de G.Saray'ı çalıştıran deneyimli teknik adam, RAI 2 kanalında katıldığı programda her duruma göre hazırlıklı olduklarını açıklarken, "Ben her türlü karara uyum sağlarım. Bugün önemli olan hastanedeki insanların sağlığını korumak. Bu şekilde insanları kaybedemeyiz.Böyle çılgınca bir virüs beklemiyorduk.ifadelerini kullandı.