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'a piyangosu! ...

'un 1 milyon Euro bonservis bedeli ile 'dan kadrosuna kattığı Ganalı forvet için, iddiası gündeme geldi. İddianın sahibi Gana basını. Gana basınına göre Trabzonsporlu Ekuban için teknik direktörlüğünü İngiliz efsane 'ın yağtığı , yıldız oyuncuya karşılık 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Giriş Tarihi: 17.3.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 12:52 ABONE OL
Trabzonspor'a Caleb Ekuban piyangosu! Glasgow Rangers...

Trabzonspor'da sürpriz gelişme... Geçtiğimiz sezon Leeds United'dan kiralanan ve performansının beğenilmesinin ardından bonservisi alınan Caleb Ekuban için İskoç devi Glasgow Rangers atağa geçti.

Gana medyasında yer alan bilgilere göre İtalyan asıllı Gana'lı yıldız için şu anda İskoç ekibin teknik direktörlüğünü üstlenen Steven Gerrard, bizzat harekete geçti.

DEV BONSERVİSİ DUYURDULAR!
Öte yandan Ekuban için Rangers'ın planı da belli oldu... Şu anda mevcut kadroda bulunan Jermain Defoe'nin sakatlığı ve Alfredo Morelos'un takımdan olası ayrılığını düşünerek bu transfer için planlarını belirleyen Rangers yetkilileri, Trabzonspor'a yıldız isim için 10 milyon euro gibi bir rakam önermeyi düşünüyor.

Caleb Ekuban, bu sezon Trabzonspor formasıyla toplamda 25 müsabakada rol alırken 8 gol kaydetti ve 6 asiste imza attı. Öte yandan yıldız futbolcu 1505 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü sergiledi.

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Trabzonspor'a Caleb Ekuban piyangosu! Glasgow Rangers...
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