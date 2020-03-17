Trabzonspor'a Caleb Ekuban piyangosu! Glasgow Rangers...

Trabzonspor'da sürpriz gelişme... Geçtiğimiz sezon Leeds United'dan kiralanan ve performansının beğenilmesinin ardından bonservisi alınan Caleb Ekuban için İskoç devi Glasgow Rangers atağa geçti.

Gana medyasında yer alan bilgilere göre İtalyan asıllı Gana'lı yıldız için şu anda İskoç ekibin teknik direktörlüğünü üstlenen Steven Gerrard, bizzat harekete geçti.

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Öte yandan Ekuban için Rangers'ın planı da belli oldu... Şu anda mevcut kadroda bulunan Jermain Defoe'nin sakatlığı ve Alfredo Morelos'un takımdan olası ayrılığını düşünerek bu transfer için planlarını belirleyen Rangers yetkilileri, Trabzonspor'a yıldız isim için 10 milyon euro gibi bir rakam önermeyi düşünüyor.

Caleb Ekuban, bu sezon Trabzonspor formasıyla toplamda 25 müsabakada rol alırken 8 gol kaydetti ve 6 asiste imza attı. Öte yandan yıldız futbolcu 1505 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü sergiledi.

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