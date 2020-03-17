UEFA ile yapılacak kritik toplantı öncesi flaş gelişme! Tüm rezervasyonlar iptal edildi

2019-2020 sezonuna Koronavirüs damga vurdu! UEFA, UERO 2020 ve yerel liglerin kaderini bugün yapcağı kritik toplantıyla belirleyecek. Birçok Avrupa ülkesinde ligler ertelendi. Avrupa'ya göre daha güvenli olan Türkiye'de ise maçlar seyircisiz olarak oynanacak. UEFA bir son dakika gelişmesiyle toplantı öncesi herkesi şaşırttı. UEFA, EURO 2020 için yaptığı tüm rezervasyonları iptal etti.

Koronavirüs, tüm spor branşlarına büyük yara verdi. Avrupa'nın birçok ülkesinde ligler ertelendi. Avrupa'ya göre daha güvenli bir durumda olan Türkiye'de ise Süper lig karşılaşmaları seyircisiz olarak oynanıyor. UEFA, 55 ülkenin temsilcileriyle birlikte bir telekonferans düzenleyecek. Konferansta ülkemizi Servet Yardımcı temsil edecek.



UEFA REZERVASYONLARI İPTAL ETTİ

UEFA bugün yapılacak kritik telekonferans öncesi flaş bir hamleye imza attı. EURO2020'nin ev sahibi şehirlerinden Kopenhag'daki otel rezervasyonlarının tamamı iptal edildi.

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