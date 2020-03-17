UEFA resmen açıkladı: Avrupa maçları hafta sonu, lig maçları hafta içi oynanabilir

Bugün acil koduyla video konferans yoluyla toplanan UEFA; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, yerel ligler ve ulusal turnuvalara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamanın milli takım turnuvalarına ilişkin bölümünde;

2020 Mart'ında oynanması planlanan EURO 2020 play-off eleme maçlarının 2020 Haziran'ına ertelendiği,

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanması planlanan EURO 2020'nin 11 Haziran-11 Temmuz 2021'e ertelendiği,

2021'in Haziran ayında oynanması planlanan Avrupa elemeleri maçlarının tarihinin yeniden düzenleneceği,

2021'in Haziran ve Temmuz aylarında oynanması planlanan UEFA Uluslar Ligi finalleri, UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası ve UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tarihlerinin yeniden düzenleneceği belirtildi.

Kulüp turnuvalarıyla ilgili olarak ise;

Mevcut durumun iyileşmesi ve futbol ortamının müsait olması durumunda tüm yerel ligler ve Avrupa kupaları 30 Haziran 2020'ye kadar tamamlanacak,

Mevcut takvim kısıtlamalarının potansiyel sonucu olarak yerel ligler hafta iç, Avrupa kupaları ise hafta sonu oynanabilecek,

2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi eleme maçları 2019-2020 sezonun sonu olarak tasarlanan 30 Haziran 2020'den sonraki tarihlerde oynanacak.

ifadelerine yer verildi.