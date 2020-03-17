UEFA resmen açıkladı: Avrupa maçları hafta sonu, lig maçları hafta içi oynanabilir

Bugün acil koduyla video konferans yoluyla toplanan UEFA; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, yerel ligler ve ulusal turnuvalara ilişkin bir açıklama yayımladı.
Yapılan açıklamanın milli takım turnuvalarına ilişkin bölümünde;
- 2020 Mart'ında oynanması planlanan EURO 2020 play-off eleme maçlarının 2020 Haziran'ına ertelendiği,
- 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanması planlanan EURO 2020'nin 11 Haziran-11 Temmuz 2021'e ertelendiği,
- 2021'in Haziran ayında oynanması planlanan Avrupa elemeleri maçlarının tarihinin yeniden düzenleneceği,
- 2021'in Haziran ve Temmuz aylarında oynanması planlanan UEFA Uluslar Ligi finalleri, UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası ve UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tarihlerinin yeniden düzenleneceği belirtildi.
Kulüp turnuvalarıyla ilgili olarak ise;
- Mevcut durumun iyileşmesi ve futbol ortamının müsait olması durumunda tüm yerel ligler ve Avrupa kupaları 30 Haziran 2020'ye kadar tamamlanacak,
- Mevcut takvim kısıtlamalarının potansiyel sonucu olarak yerel ligler hafta iç, Avrupa kupaları ise hafta sonu oynanabilecek,
- 2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi eleme maçları 2019-2020 sezonun sonu olarak tasarlanan 30 Haziran 2020'den sonraki tarihlerde oynanacak.
ifadelerine yer verildi.