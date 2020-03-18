Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid'den koronavirüs testi için çarpıcı açıklama

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Valladolid, resmi sitesinden yaptığı açıklamada La Liga'nın kendilerine gönderdiği koronavirüs testi kitlerini geri çevirdiğini duyurdu.

Milli oyuncu Enes Ünal'ın da formasını giydiği kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Testleri kabul etmedik. Hiçbir oyuncumuz belirtileri taşımıyordu ve biz de daha çok ihtiyacı olan, bizden daha az zengin insanların olduğuna inanıyoruz. Öncelik onlarda olmalı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca La Liga'nın; kulüpleri, bu testlerin oyunculara ve kulüp çalışanlarına uygulanması noktasında zorunlu kıldığı yönünde çıkan haberler de yalanladı.

İspanya'da yaklaşık 14 bin koronavirüs hastası tespit edilirken, 623 insan hayatını kaybetti.

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