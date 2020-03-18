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'yi kaçıracaklardı! Erteleme kararına böyle sevindiler

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da vurmaya devam ediyor. , dün 55 üye ülkenin telekonferansla katıldığı toplantıda için erteleme kararı aldı. Bu yaz düzenlenmesi planlanan dev organizasyon 2021'de - tarihleri arasında yapılacak. Bu karar milli yıldızlarımız tarafından sevinçle karşılandı. Uzun sakatlıklarından dolayı turnunayı kaçıracak olan ve , erteleme haberinin ardından hesaplarından paylaşımda bulundular.

Giriş Tarihi: 18.3.2020 07:15 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 07:29 ABONE OL
EURO 2020'yi kaçıracaklardı! Erteleme kararına böyle sevindiler

Dünya genelinde hayatı durma noktasını getiren koronavirüs, spor camiasını da etkiliyor. NBA, Euroleague, FIBA organizsyonları, Formula 1, tenis ve futbol salgından dolayı büyük yara aldı. Avrupa'nın birçok ligi ertelenirken, Süper Lig'de de maçlar seyircisiz oynanıyor. Koronavirüsten etkilenen son organizasyon ise EURO 2020 oldu.

UEFA, beklendiği gibi 55 üye ülkenin ortak kararıyla EURO 2020'yi 1 yıl ertledi. Çin'de ortaya çıkıp Avrupa başta olmak üzere dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle EURO 2020, 2021'e alındı.

Ülkemizin de yer alacağı dev organizasyon, 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Erteleme kararı en çok milli yıldızlarımızı sevindirdi. Çapraz bağ sakatlığı dolayısıyla EURO 2020'yi kaçıracak olan Merih Demiral ve Cenk Tosun, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla turnuvanın 1 yıl ileri alınmasına sevindiklerini gösterdiler.

Tosun Paşa lakaplı Cenk Tosun, Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Tosun Paşa filminden bir gif paylaşırken, Merih Demiral ise meşhur formasının yırtıldığı maçtan bir gif paylaşmayı tercih etti.

İşte Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın paylaşımları:

UEFA corona virüsü sebebiyle organizasyonların askıya alınmasına karar verdi! UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası

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EURO 2020'yi kaçıracaklardı! Erteleme kararına böyle sevindiler
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