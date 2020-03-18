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’den koronavirüs hamlesi

'in 26. haftasında 'la 0-0 berabere kalan 'da deneyimli teknik adam futbolcularına 2 gün izin vermişti. Bugün top başı yapacak olan sarı-kırmızılı takımda Terim'den çarpıcı bir hamle geldi. Maçların seyircisiz oynanması yerine liglerin ertelenmesi gerektiğini dile getiren 66 yaşındaki hoca, bugün yapılacak antrenmanı akşam saatlerine aldı. Terim'in, bugün devletin zirvesinde gerçekleşecek toplantıdan ligin ertelenmesine yönelik bir kararın çıkabileceğini düşündüğü ve bundan dolayı böyle bir hamle yaptığı belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 18.3.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 13:23 ABONE OL
Fatih Terim’den koronavirüs hamlesi

Süper Lig'in ikinci yarısına muhteşem bir başlangıç yapan Galatasaray, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle seyircisiz oynanan Beşiktaş derbisinde rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Ligin ikinci yarısında çıktığı 9 maçta 23 puan toplayan sarı-kırmızılı ekipte, deneyimli teknik adam Fatih Terim, futbolcularaına 2 gün izin vermişti.

GÖZLER TOPLANTIDA

Derbi dönüşü bugün yeşil sahalara dönecek olan Galatasaray'da antrenman saatinde değişikliğe gidildi. Fatih Terim'in bu kararının ardında bugün devletin zirvesinde yapılacak toplantının olduğu öğrenildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele için oluşturulan Bilim Kurulu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra 15 bakanın da yer alacağı bir toplantı yapılacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, toplantı sonrası liglerin ertelenme ihtimaline karşı antrenmanı akşam saatlerine çekti. Eğer kararda bir değişiklik olmazsa Fatih Terim öğrencileriyle birlikte idmanı 17:00'de yapacak.

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Fatih Terim’den koronavirüs hamlesi
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