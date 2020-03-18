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Milli futbolcular Umut Meraş ve 'ye dönüyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en şiddetli yaşandığı ülkelerden biri de . Avrupa'nın birçok liginde olduğu gibi Fransa'da da maçlar askıya alındı. Bu gelişmelerin ardından, Fransa 2. Ligi'nde forması giyen milli futbolcular Umut Meraş ve , kulüplerinden izin aldı ve 'ye dönmeye hazırlanıyor. Türkiye'ye döndükten sonra 14 gün karantinada kalmayı kabul eden iki futbolcunun önümüzdeki günlerde geri döneceği ifade ediliyor.

Giriş Tarihi: 18.3.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 11:22 ABONE OL
Milli futbolcular Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy Türkiye'ye dönüyor

Dünya genelinde hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını, spor organizasyonlarını da vurdu. Fransa'da tüm ligler ertelenirken, Le Havre'de forma giyen Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy da ülkeye dönme kararı aldı.

Olağanüstü hal ilan edilen Fransa'da kalmak istemeyen iki milli futbolcu, önümüzdeki günlerde ailelerinin yanına dönecek. Dışişleri Bakanlığı ile görüşen ve 14 gün karantina altında kalmayı kabul eden Umut ve Ertuğrul'un, salgın geçene kadar Türkiye'de kalacağı öğrenildi.

Sol bek Umut Meraş ile deneyimli savunmacı Ertuğrul Ersoy'un, kulüpleri Le Havre ile görüşerek Türkiye'ye dönmek için izin aldıkları aktarıldı. Umut ve Ertuğrul'un Türkiye'de bireysel antrenmanlarına devam edeceği ifade ediliyor.

Bilindiği gibi Türkiye, yurt dışından gelen vatandaşları 14 gün karantina altına alıyor. İki isim de bu kapsamda 14 gün gözetim altında kalacak.

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Milli futbolcular Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy Türkiye'ye dönüyor
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