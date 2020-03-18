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Süper Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cuma akşamı sahasında Hes Kablo 'u ağırlayacak olan 'de akıllardaki soru takımın başında kimin olacağıydı. A Lisansı ile 2 maça çıkma hakkı bulunan Zeki Murat Göle'nin süresi dolarken, sarı-lacivertliler B planını devreye sokarak sorunu çözdü. 'ın ayrılığı sonrasında henüz bir teknik adamla anlaşmayan Fenerbahçe, altyapıda görev yapan ile 'yu göreve getirecek. Kayserispor karşılaşmasında Serdar Dayat'ın olarak takımın başında olacağı ifade ediliyor.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 18.3.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 17:56 ABONE OL
Kayserispor maçında Fenerbahçe'nin başında kim olacak? Serdar Dayat-Şenol Çorlu...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde B planı hazır.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal ve yardımcıları ile yolların ayrılmasının ardından sarı lacivertli takımın başında kimin olacağı hala belirsizliğini korurken, B planı devreye girecek.

Fenerbahçe'de UEFA A Lisansı ile 2 maça çıkma hakkı bulunan Zeki Murat Göle'nin süresi dolarken, Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde kimin görev alacağını belli oldu.

DHA'nın haberine göre, birçok teknik adamla görüşme gerçekleştiren ve kriter olarak "Fenerbahçe'yi ve Türk futbolunu iyi bilen teknik adam" şartı koyan sarı lacivertli yönetim, istediği şartlarda bir teknik adam bulana kadar kulüpte görevli pro lisans sahibi hocalarını göreve getirecek. Hali hazırda Fenerbahçe bünyesinde altyapıda görev yapan Serdar Dayat ile Şenol Çorlu'nun pro lisansının bulunması yeni sezona kadar yönetimin elini rahatlattı.

(Serdar Dayat)

Pro lisansı bulunan Serdar Dayat altyapılarda görev yaparken, U21'deki görevi 2019'da sonlandırılan ama altyapı koordinasyonunda halen görevi bulunan bir başka pro lisanslı Şenol Çorlu da Kayserispor maçı ve ligin geri kalan haftalarında görev almaya hazır.

Ligin 27'nci haftasında cuma günü Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Serdar Dayat'ın isminin esame listesinde teknik direktör olması beklenirken Şenol Çorlu'nun da belki kulübede belki dışarıdan destek vermesi bekleniyor.

(Şenol Çorlu)

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Kayserispor maçında Fenerbahçe'nin başında kim olacak? Serdar Dayat-Şenol Çorlu...
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