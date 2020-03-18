Kirli suda yüzüyorlar

VAR sistemi geçen yıl uygulanmaya başlandı. Fakat görünen o ki geçen yıldan bugüne kadar değişen bir şey yok. Gerçek bazılarına var, bazılarına yok!VAR sistemi geldikten sonra en fazla zarar gören takımların başında ise Trabzonspor geliyor. Geçen yıldan örnek vermek gerekirse İstanbul'daki G.Saray maçı şampiyonluk için büyük önem taşımaktaydı.Bu maçtan Trabzonspor 3 puan alsa herhalde daha farklı bir konumda olabilirdi. Bu sezon ise gerek Gaziantep gerekse Başakşehir maçlarında hakem hatalarından kaybedilen 4 puan…Hakem kararlarını daha yeni tartışmıyoruz,Üstelik yanlış kornerlerden bahsetmiyoruz; yorumlar direkt sonuçları etkiliyor. Bu noktada Zekeriya Alp'ten ziyade hakemler tartışılıyor, çok net ifade ile 'kötüler'.Fakat Ankaragücü-Fenerbahçe maçında veya Galatasaray-Malatya karşılaşmalarındaki elle oynamalar VAR'ın sorumluluğu, esas bunlar açıklanmalı.TFF ile MEB arasında 13 Mart'ta imzalanan Hakem Meslek Lisesi protokolünden sonra TFF Başkanı Nihat Özdemir, hakem hatalarıyla ilgili şu yorumu yapmıştı: "Hakemlik kadar tartışılan bir meslek yok. Ne karar verirseniz verin bir taraf daima mutsuz oluyor."VAR gibi müthiş bir teknolojik destek olmasına rağmen hakemler hata yapıyorsa ben bunun altında art niyet ararım. Skrtel'in Nwakaeme'ye yaptığı penaltıyı Fırat Aydınus bırakın görmeyi fotoğraf çekebilecek netlikteydi. Televizyonlarda maçı izleyenler pozisyona penaltı diyorsa Aydınus ve VAR'daki Kalkavan görmüyorlarsa bu iki hakem ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Penaltıyı neden vermedikleri araştırılmalıdır, hatta VAR'ı ve diğer hakemleri kurtarma adına lisansları iptal edilmelidir.MHK ve kurulları, TFF'ye bağlıdır. Açıklama yapma konusundaki tek yetkili merci de TFF olmalıdır. Bence TFF, sessiz kalarak Alp'i kurtların önüne atıyor. Ayrıca Zekeriya Alp, Trabzon'dan intikam alacak güce sahip değildir. Hiçbir hakeme de maçı kötü yönetin diye talimat vermez. MHK güven tazelemelidir.2 haftadır hakem hatalarının Trabzon aleyhine ağırlık kazanması fark edilemeyecek bir durum değil.Ancak MHK Başkanı'nın "Trabzonspor'u mahkemeye vereceğim" açıklamasından sonra böyle bir şeye tevessül edeceğine hatta cesaret edip Trabzon üzerine operasyon yaptıracağına ihtimal vermem!MHK'nin bu haftalardaki rolü %51 değil. Ama birileri, bazı hakemler vazife çıkarmış olabilir.Fikstürü kolay olan takım kaybediyor, fikstürü zor olan takımlar ise ya kazan-ı yor ya yenilmiyor. G.Saray son 9 haftanın en başarılı takımı.Başakşehir'i ve Trabzon'u yenerse şampiyon olur.İlk kez çok takımın şampiyonluk mücadelesinde olduğu Süper Lig… Heyecan dolu geçmesi beklenmekteydi. Şu an ise Koronavirüs bu beklentiyi darmadağın etti. Çünkü seyircisiz maçlar oynanmakta.Bundan sonra takımların kaybedecekleripuanların artık geri dönüşü yok.Maçı kaybeden değil vazgeçen kaybeder. Haftanın kazananı Başakşehir. Trabzonspor deplasmanından 1 puanla döndü. Trabzon, Başakşehir, G.Saray ve Sivas şampiyonluğa ortaklar.Hepsinin birbirleriyle maçları var. G.Saray deplasmanda Rize, içerde Gaziantep maçlarından sonra 3 maçlık çok keskin bir viraja giriyor. Bu beşli içinde en zor fikstür G.Saray'ın, en kolayı Sivasspor'un. Yaşanan salgın her takımın motivasyonunu etkileyecek. Motivasyonunu yüksek tutan yarışı kazanacak.