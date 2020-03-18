Kirli suda yüzüyorlar

MURAT ÖZBOSTAN: Hakem hataları sürüyor. Trabzon- Başakşehir maçında tüm Türkiye'nin 'penaltı' dediği pozisyonu hakem Fırat Aydınus atladı. VAR'ın başındaki Mete Kalkavan da uyudu. MHK Başkanı Zekeriya Alp geçen hafta Trabzonspor'u mahkemeye vermekle tehdit etmişti. Gelinen noktada Zekeriya Alp, 'Trabzon'dan intikam alıyor' şeklinde yorumlar da yapıldı. Tüm bu gelişmelere ne diyorsunuz, MHK istifa etmeli mi?
İSKENDER GÜNEN:
VAR sistemi geçen yıl uygulanmaya başlandı. Fakat görünen o ki geçen yıldan bugüne kadar değişen bir şey yok. Gerçek bazılarına var, bazılarına yok! Aynı pozisyonlar farklı şekilde ya da takımlara göre değerlendiriliyor.
VAR sistemi geldikten sonra en fazla zarar gören takımların başında ise Trabzonspor geliyor. Geçen yıldan örnek vermek gerekirse İstanbul'daki G.Saray maçı şampiyonluk için büyük önem taşımaktaydı. G.Saray'ın 3-1 kazandığı maçta ceza alanı içinde Ekuban'ın ayağına basıldığı pozisyon net penaltı olmasına rağmen VAR devreye nedense girmedi.
Bu maçtan Trabzonspor 3 puan alsa herhalde daha farklı bir konumda olabilirdi. Bu sezon ise gerek Gaziantep gerekse Başakşehir maçlarında hakem hatalarından kaybedilen 4 puan… Yazık! Bir takımın kaderiyle bu kadar oynanmaz.
GÜRCAN BİLGİÇ:
Hakem kararlarını daha yeni tartışmıyoruz, önce Fenerbahçe isyan bayrağını açmıştı, şimdi sıra Trabzonspor'a geldi.
Üstelik yanlış kornerlerden bahsetmiyoruz; yorumlar direkt sonuçları etkiliyor. Bu noktada Zekeriya Alp'ten ziyade hakemler tartışılıyor, çok net ifade ile 'kötüler'. Mete Kalkavan, Fırat Aydınus'u uyarmıştır, ama maçın hakemi "Gördüm yeterli değil" dediyse yapacağı bir şey yok.
Fakat Ankaragücü-Fenerbahçe maçında veya Galatasaray-Malatya karşılaşmalarındaki elle oynamalar VAR'ın sorumluluğu, esas bunlar açıklanmalı. Zekeriya Alp'in ahlakına kefilim, buradaki sorun hakemlerin halen kirli suda yüzmeye devam etmeleridir.
ARAŞTIRIN! NEDEN PENALTIYI VERMEDİLER
LEVENT TÜZEMEN:
TFF ile MEB arasında 13 Mart'ta imzalanan Hakem Meslek Lisesi protokolünden sonra TFF Başkanı Nihat Özdemir, hakem hatalarıyla ilgili şu yorumu yapmıştı: "Hakemlik kadar tartışılan bir meslek yok. Ne karar verirseniz verin bir taraf daima mutsuz oluyor." Yaşanan hakem hataları bu kadar dar cümlelerle anlatılamaz.
VAR gibi müthiş bir teknolojik destek olmasına rağmen hakemler hata yapıyorsa ben bunun altında art niyet ararım. Skrtel'in Nwakaeme'ye yaptığı penaltıyı Fırat Aydınus bırakın görmeyi fotoğraf çekebilecek netlikteydi. Televizyonlarda maçı izleyenler pozisyona penaltı diyorsa Aydınus ve VAR'daki Kalkavan görmüyorlarsa bu iki hakem ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Penaltıyı neden vermedikleri araştırılmalıdır, hatta VAR'ı ve diğer hakemleri kurtarma adına lisansları iptal edilmelidir. Zekeriya Alp'in Trabzon hakkında yaptığı açıklama doğru değildi.
MHK ve kurulları, TFF'ye bağlıdır. Açıklama yapma konusundaki tek yetkili merci de TFF olmalıdır. Bence TFF, sessiz kalarak Alp'i kurtların önüne atıyor. Ayrıca Zekeriya Alp, Trabzon'dan intikam alacak güce sahip değildir. Hiçbir hakeme de maçı kötü yönetin diye talimat vermez. MHK güven tazelemelidir.
FATİH DOĞAN:
2 haftadır hakem hatalarının Trabzon aleyhine ağırlık kazanması fark edilemeyecek bir durum değil. İzaha muhtaç hatalar oluyor.
Ancak MHK Başkanı'nın "Trabzonspor'u mahkemeye vereceğim" açıklamasından sonra böyle bir şeye tevessül edeceğine hatta cesaret edip Trabzon üzerine operasyon yaptıracağına ihtimal vermem! Ancak MHK Başkanı'nın kurumuna ve şahsına bu kadar eleştiri varken Trabzonspor'u hedefe koyan açıklama yapması doğru değil.
MHK'nin bu haftalardaki rolü %51 değil. Ama birileri, bazı hakemler vazife çıkarmış olabilir.
YARIŞIN ANAHTARI GALATASARAY
ÖZBOSTAN: Ligde tepedeki takımlar puan kaybetti. Kalan maçlara bakarsak nasıl bir tablo görüyorsunuz?
TÜZEMEN:
Fikstürü kolay olan takım kaybediyor, fikstürü zor olan takımlar ise ya kazan-ı yor ya yenilmiyor. G.Saray son 9 haftanın en başarılı takımı. 7 galibiyeti, 2 beraberliği var. 4 takım şampiyonluk yarışı için çekişiyor ama G.Saray, bu yarışın anahtarıdır.
Başakşehir'i ve Trabzon'u yenerse şampiyon olur.
GÜNEN:
İlk kez çok takımın şampiyonluk mücadelesinde olduğu Süper Lig… Heyecan dolu geçmesi beklenmekteydi. Şu an ise Koronavirüs bu beklentiyi darmadağın etti. Çünkü seyircisiz maçlar oynanmakta. Bu hafta ligin kaderini tayin edebilecek maçlarda çıkan sonuçlardan sonra ligin üst sıralarında değişen bir şey yok, sadece en fazla zarar gören taraf Sivasspor.
Bundan sonra takımların kaybedecekleri
puanların artık geri dönüşü yok.
DOĞAN:
Maçı kaybeden değil vazgeçen kaybeder. Haftanın kazananı Başakşehir. Trabzonspor deplasmanından 1 puanla döndü. Trabzon, Başakşehir, G.Saray ve Sivas şampiyonluğa ortaklar. Son beraberlikle 6-7 puan farkını koruyan Beşiktaş da havlu atmadı.
Hepsinin birbirleriyle maçları var. G.Saray deplasmanda Rize, içerde Gaziantep maçlarından sonra 3 maçlık çok keskin bir viraja giriyor. Bu beşli içinde en zor fikstür G.Saray'ın, en kolayı Sivasspor'un. Yaşanan salgın her takımın motivasyonunu etkileyecek. Motivasyonunu yüksek tutan yarışı kazanacak.