Koronavirüs salgını Beşiktaş'ın planlarını bozdu

Uzun süredir mali krizde olan Beşiktaş'ta bağış kampanyası çıkış yollarından biri olarak görülüyordu. 250 milyon TL'lik hedef konulan söz konusu organizasyonun çalışmaları da 2 aydır sürüyordu. Ancak Koronavirüs (COVİD-19) tehlikesi siyah-beyazlıların tüm hesaplarını bozdu. Kampanyayı ileri bir tarihe erteleyen yönetimin Nisan ve Mayıs ayları için planladığı ek gelirlere böylece sekte vurulmuş oldu.

ÇEBİ VE EKİBİNİN ELİ BOŞ KALDI

Siyah-beyazlıların Domagoj Vida ve Adem Ljajic'i satma hedefi de salgın nedeniyle sekteye uğradı. EURO 2020'de gösterecekleri performans sonrası iki oyuncuyu da iyi bir bonservis bedeliyle satmanın hayallerini kuran Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin eli, Avrupa'da durma noktasına gelen futbolun etkisiyle boş kaldı. EURO 2020'nin bir sene ertelenmesi de işin tuzu-biberi oldu.

TELEKONFERANSLA TOPLANTI

Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Koronavirüs önlemleri kapsamında toplantılarını telekonferans yöntemiyle yapma kararı aldı. Kulübe ait tüm yaşam ve faaliyet alanları dezenfekte edilirken, tesislere Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarının yer aldığı broşürler asıldı. Futbolculardan da evlerinde vakit geçirmeleri istendi.

TFF'DEN BÜTÇE KOLAYLIĞI İSTENDİ

Nisan ve Mayıs aylarında verilecek mali bilançoların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kulüplerin yeni harcama limitlerini belirleyecek. Beşiktaş yönetimi ise yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından TFF yetkilileriyle iletişime geçerek yeni sezon bütçe hesaplarında kulüplere kolaylık sağlanmasını istedi.