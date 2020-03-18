Sergen Yalçın 8 futbolcuyu gönderiyor

Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası takımı Sergen Yalçın'a emanet eden Beşiktaş, yeni sezonda kadroda geniş çaplı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Gelecek sezon ekonomik olarak dengeli bir takım kurmanın planlamasını yapan yönetim, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda öncelik olarak gönderilecek futbolculara odaklandı.

Siyah-beyazlı ekiple olan kiralık sözleşmeleri bitecek olan Alman kaleci Karius, deneyimli kanat oyuncusu Diaby ve sol bek Rebocho gelecek sezon Beşiktaş formasını giymeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sezon başında alınan ABD'li Boyd ve sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Douglas ile Hollandalı Lens satılacak ya da kiralık olarak başka bir takıma gönderilecek.

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Hırvat stoper Vida ve Sırp yıldız Ljajic'i satarak transfer bütçesi oluşturmak istiyor. İki yıldızın satışından gelecek parayla genç ve potansiyeli yüksek futbolcular alınması hedefleniyor.