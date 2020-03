Seyircisiz devam

AMERİCA

UEFA toplantısında alınan kararlar sonrasında TFF Başkanı Nihat Özdemir, başkan vekili Servet Yardımcı ile birlikte kameralar karşısına geçti. UEFA'nın kararına destek verdiklerini açıklayan Özdemir, "Mart ayının sonuna doğru 2 hazırlık maçımız vardı, hepsinin Haziran ayında oynanması kararı alındı. Liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi için gayret gösterilmesi gerektiği kararı alındı ve her şey normal seyrederse bunların ardından Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinin oynanması planlanıyor.Bizim ligimizdeki maçlarla ilgili şu anda alınmış karar neyse o karar aynen devam etmektedir. Şu anda alınan karar gereğince maçlar seyircisiz olarak devam edecek. Dünyada ve Türkiye'de hareketli günler geçiriyoruz. Başımızda, aklı başında olan ve çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanımız var. Aldığımız her karar, danışıklı olarak alınıyor. Bizim için her şeyden önce Türkiye var" diye konuştu.TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Beşiktaş derbisi sonrasında Fatih Terim'in açıklamalarına yanıt verdi: "Terim'in açık konuşmadığı ama kastettiği kişi benim. Kendisi müsaade etsin, UEFA ile olan görüşmelerde bir üye olarak nasıl katılacağımı ben bilecek kadar tecrübeliyim ve aklım var merak etmesin. Hızlı hareket etmenin tek yolu video konferans yöntemiyle olacaktı.EURO 2020 kararı sonrasında Copa America da 2021 yazına ertelendi. Arjantin ve Kolombiya'nın ev sahipliğinde yapılacak turnuva gelecek yılın yaz aylarında oynanacak. Copa America'da forma giyecek oyuncuların Mayıs ve Haziran aylarında takımlarından ayrılmaları mecburiyet olarak görülse de turnuvanın 2021'e ertelenmesiyle bu krizin de önüne geçildi.