Sözleşmeyi değil kupayı düşünüyorum

Menajerler aracılığıyla kendisine gelen teklifleri geri çeviren Jose Sosa, sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını da fazla düşünmediğini vurguladı. Bu konuyu şimdilik konuşmak istemediğini dile getiren 34 yaşındaki futbolcu,diye konuştu. Takım arkadaşlarıyla sık sık görüşmelerde bulunan Sosa, önümüzdeki sekiz maçlık süreçte, daha hırslı ve inançlı olmaları, daha fazla kenetlenmeleri gerektiğini vurguladı. Abdülkadir Ömür de Sosa içinfadelerini kullandı.