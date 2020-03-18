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Sözleşmeyi değil kupayı düşünüyorum

Fırtına ile mukavelesi sezon sonunda bitecek olan , “Şu anda sadece şampiyonluğa odaklandım. Zaten o kupayı kaldırınca şehir bizi bağrına basar” dedi

YUNUS EMRE SEL Futbol
Giriş Tarihi: 18.3.2020 ABONE OL
Sözleşmeyi değil kupayı düşünüyorum
Menajerler aracılığıyla kendisine gelen teklifleri geri çeviren Jose Sosa, sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını da fazla düşünmediğini vurguladı. Bu konuyu şimdilik konuşmak istemediğini dile getiren 34 yaşındaki futbolcu, "Şu an için tek hedefim o kupayı kaldırmak. Zaten şampiyon olursak bu şehir bizi bağrına basacaktır" diye konuştu. Takım arkadaşlarıyla sık sık görüşmelerde bulunan Sosa, önümüzdeki sekiz maçlık süreçte, daha hırslı ve inançlı olmaları, daha fazla kenetlenmeleri gerektiğini vurguladı. Abdülkadir Ömür de Sosa için "Hem saha içinde hem de dışındaki tutumuyla bize çok iyi bir rol model oluyor ve şampiyonluğu gerçekten çok istiyor" ifadelerini kullandı.
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Sözleşmeyi değil kupayı düşünüyorum
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