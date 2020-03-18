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? Galatasaray idmanı iptal etti TFF kararı bekleniyor (?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başlayan toplantı sonucunda alınacak kararlar bekleniyor. ? Son dakika gelişmesine göre Galatasaraylı futbolcular Florya'daki idmana gelirken yolda aldıkları telefonlarla evlerine geri döndüler. Olcay Şahan, Hugo Rodallega, Fernando Muslera, Ufuk Ceylan, gibi oyuncular Süper Lig'in ertelenmesi gerektiğini maçların oynanmasınn risk oluşturduğunu ifade ettiler. TFF yönetimi de bugün alınacak kararla bu hafta itibariyle maçları ertelemeyi gündemine alabilir.

Giriş Tarihi: 18.3.2020 16:44 ABONE OL
Süper Lig ertelenecek mi? Galatasaray idmanı iptal etti TFF kararı bekleniyor Maçlar ertelenecek mi?

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı son dakika bilgisine göre Türkiye'de liglerin ertelenip ertelenmemesi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlayan toplantının sonucu bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, dün yaptığı basın toplantısında planlandığı gibi liglerin Nisan ayına kadar seyircisiz oynanacağını açıklamıştı. Türkiye'de ligler maçlar ertelenecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bulunan merkezde toplantı halinde. TFF Yönetimi'nin gündeminde liglerin ertelenmesi var. Korona virüsle mücadele eşgüdüm toplantısının ardından kararın açıklanması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, maçların seyircisiz oynanma kararını yeniden görüşmek üzere Riva'da toplantı yapıyor. TFF Yönetimi; erteleme halinde yapılacak olan planlamayla ilgili çalışma gerçekleştirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan korona virüsle mücadele eşgüdüm toplantısında yapılacak olan açıklamaları da bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanı sıra Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla da sürekli temas halinde olan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, karşılaşmaların ertelenmesiyle ilgili kararı da masaya yatırdı. TFF Yönetimi, bugün alınacak kararla, bu hafta itibariyle maçları ertelemeyi gündeme almış durumda.

FUTBOL CAMİASI AYAĞA KALKTI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın, dün UEFA ile yapılan telekonferans toplantının ardından yaptığı basın toplantısı, futbol dünyasında tepkiye sebep olmuştu. Karşılaşmaların ertelenmesini bekleyen başta futbolcular ve yöneticiler, seyircisiz oynanma kararının devam edeceğinin açıklanması üzerine tepkilerini ortaya koymuştu. Bugün toplanan Türkiye Futbol Federasyonu'nun, eşgüdüm toplantısının tamamlanmasıyla birlikte liglerin ertelenmesi yönünde karar alması bekleniyor.

Hugo Rodallega: "Ben takım arkadaşlarım adına da konuşuyorum. Hepimiz korkuyoruz. Devam etmemizi istediler. Dün akşam Galatasaraylı Fernando Muslera ve Radamel Falcao ile görüştüm. Onlar da ligin durmasını istiyorlar. Biz de ligin ertelenmesini istiyoruz. Sağlığımız çok önemli."

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Süper Lig ertelenecek mi? Galatasaray idmanı iptal etti TFF kararı bekleniyor (Maçlar ertelenecek mi?)
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