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'in yıldızı corona virüse mi yakalandı? Kulüpten açıklaması geldi...

dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. haberlerinin bitmek bilmediği salgında birçok sporcu da karantina altına alındı. Antalyaspor'un yıldız ismi Charles'in de corona virüsü nedeniyle karantina altına alındığı iddia edilmişti. Antalyaspor'dan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, "2 günlük bir tedavi için yurt dışına gitti. Tedavisi bitti. Çok önemli bir oyuncumuz. Şu an Brezilya'da. Getirmek istedik, karantina süreciyle ilgili bunu yaşadık. Fransa üzeri uçtu Brezilya'ya. Göndermek zorundaydık, kendi doktoru vardı. Birlikte bu kararı verdik. Dönüşünde bu sorunu yaşıyoruz." denildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 18.3.2020 16:45 ABONE OL
Süper Lig'in yıldızı corona virüse mi yakalandı? Kulüpten son dakika açıklaması geldi...

Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Charles ile ilgili sağlık sorunu yaşanmadığı bildirildi. Fraport TAV Antalyaspor Kulübü, Charles'ın koronavirüs şüphesi nedeniyle Brezilya'da karantinada olduğuna ilişkin iddialar hakkında yazılı açıklama yaptı.

AÇIKLAMA GELDİ!

Açıklamada, Charles ile ilgili bir sağlık sorunu yaşanmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Tamer Tuna'nın medyada çıkan beyanatı sonrası bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Futbolcumuz Charles ile ilgili bir sağlık sorunu yaşanmamakla birlikte, kendisine herkese uygulanan standart prosedür uygulanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Tüm dünyanın ve ülkemizin hassas bir dönemden geçtiği şu günlerde hiç kimseyi paniğe sevk etmemek, doğru bilgiyi vermek, halkımızı yanlış yönlendirmemek adına; Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'nın DG Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamayı aynen ve tekrar paylaşıyoruz. Charles bu süreç yaşanmadan önce 2 günlük bir tedavi için yurt dışına gitti. Tedavisi bitti. Çok önemli bir oyuncumuz. Şu an Brezilya'da. Getirmek istedik, karantina süreciyle ilgili bunu yaşadık. Fransa üzeri uçtu Brezilya'ya. Göndermek zorundaydık, kendi doktoru vardı. Birlikte bu kararı verdik. Dönüşünde bu sorunu yaşıyoruz."

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Süper Lig'in yıldızı corona virüse mi yakalandı? Kulüpten son dakika açıklaması geldi...
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