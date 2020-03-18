Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'de flaş gelişme! Gündemde eski Beşiktaşlı var

Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'dan boşalan koltuk için hem Türkiye hem de Süper Lig şartlarını bilen bir teknik adam arayışında. Sarı-lacivertli yönetim, yarıştan uzaklaşmanın da etkisiyle işleri ağırdan alırken, İngiliz basını Fenerbahçe için Slaven Bilic ismini ortaya attı. Daha önce Türkiye'de Beşiktaş'ı çalıştıran 52 yaşındaki hoca, İngiliz ekibi West Bromwich Albion'a geçtiğimiz yaz 2 yıllık imza atmıştı. Haberin detayında Bilic'in ayrılmasının beklenmediği aktarılırken, Fenerbahçe'nin yüksek miktarda para vermesi halinde işlerin değişebileceği belirtildi. West Bromwich'in taraftar sayfalarında bu konu konuşulurken, bazı İngiliz taraftarlar 'Korkarım para konuşur', 'Hayır!', 'Bu adamın yeniden heyecanlanmasını sağlardım. Son 20 yıldır sahip olduğumuz en iyi yönetici!' yorumlarını yaptı.

YALÇIN KOŞUKAVAK TEŞEKKÜRÜ

Fenerbahçe Kulübü, Altay teknik direktörü Yalçın Koşukavak'la anlaşıldığı haberleri üzerine şu açıklamayı yaptı: "Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Sayın Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanmamız kapsamında birlikte çalışma ihtimalimiz üzerine temaslarımız olmuştur. Ancak gelinen noktada görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır." Altay Kulübü de F.Bahçe'ye teşekkür ederek, "Ülke futbolunun alışılagelmiş transfer süreçlerinin aksine, başından beri kulübümüzle istişare içerisinde olan Fenerbahçe'ye gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür ederiz" dedi.