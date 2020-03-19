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futbolcularından büyük fedakârlık! Koronavirüs...

Dünya genelinde birçok ülkede koronavirüs salgını sebebiyle hayat durma noktasına geldi. Salgınla savaşmak için bir dizi önlemler alınıyor. takımlarından ’ın futbolcuları da bu konuda harekete geçti ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelirlerinin bir kısmından feragat etti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 19.3.2020 16:38 ABONE OL
Borussia Mönchengladbach futbolcularından büyük fedakârlık! Koronavirüs...

Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Max Eberl, kulübün internet sayfasında yer alan röportajda, futbolcuların kulübe ve taraftarlara yardımcı olunması durumunda aldıkları ücretlerinden vazgeçeceği teklifini yaptıklarını belirtti.

"Ben bu gençlerle gurur duyuyorum." ifadelerini kullanan Eberl, herkesin iyi ve kötü günde Borussia Mönchengladbach kulübü için yan yana durduğunu vurguladı.

Eberl, teknik ekibin ve yöneticilerin de futbolculara katılarak gelirlerin bir kısmından feragat edeceklerini kaydetti. Alman basınında da bu uygulamayla kulübün yaklaşık 1 milyon avro tasarruf etmesi beklendiği ve bu şekilde kulüpteki diğer çalışanların maaşlarının ödenebileceği ifade edildi.

Almanya'da 1. ve 2. lig futbol karşılaşmalarının, Kovid-19 salgını sebebiyle 2 Nisan'a kadar askıya alınmıştı. Futbol maçlarının oynanmamasından dolayı kulüpler seyirci ve televizyon gelirleri alamadığı için ciddi maddi kayıp yaşıyor.

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Borussia Mönchengladbach futbolcularından büyük fedakârlık! Koronavirüs...
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