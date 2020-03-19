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'den koronavirüse karşı önlem

Tüm dünyayı saran koronavirüs, ülkemizde de etkisini göstermeye başladı. Spor kulüplerini de vuran salgın yüzünden birçok lig ve organizasyon askıya alındı. 'ın deneyimli hocası , başta yabancı futbolcular olmak üzere oyuncularına mental olarak destek vermek için psikologlarla çalışmaya başladı.

Giriş Tarihi: 19.3.2020 13:36 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 13:44 ABONE OL
Fatih Terim'den koronavirüse karşı önlem

Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Spor organizasyonlarını da vuran salgın, aileleri yabancı ülkelerde olan bazı sporcuları mental açıdan da zorluyor. Galatasaray'da bu duruma el atan isim ise Fatih Terim oldu.

Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş derbisi hazırlıkları sırasında oyuncuların antrenmana çıkmak istememesi ve Terim'in bu konuda çabası, karşılaşmanın ardından uzun süre konuşulmuştu.

Oyuncularını hem saha içine hazırlamak, hem de mental olarak kusursuz bir şekilde Çaykur Rizespor maçına götürmek isteyen Fatih Terim, profesyonel olarak yardım alma kararı aldı.

Futbolcuların Rize seyahati öncesi tedirgin olması nedeniyle arayışlara giren tecrübeli çalıştırıcının bu nedenle böyle bir yol izleyeceği ifade edildi.

Söz konusu psikoloğun futbolcularla tek tek görüşerek korkularını atmaya çalışacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı oyuncular, derbi öncesi Florya'da soyunma odasını kullanmamış ve kamp binasında üzerlerini değiştirmişti.

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Fatih Terim'den koronavirüse karşı önlem
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