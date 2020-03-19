Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Lazar Markovic'ten örnek hareket! Koronavirüs...

Ülkesinin Partizan takımında forma giyen Sırp yıldız Lazar Markovic, tüm dünyanın koronavirüs ile mücadele ettiği günlerde örnek bir davranışa imza attı. Belgrad'da yaşadığı apartmana bir ilan asan futbolcu, dışarı çıkamayan yaşlı insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya hazır olduğunu duyurdu.



Apartmana yerleştirdiği el yazması notun altına 10 numaralı dairede oturduğu bilgisini de ekleyen eski Fenerbahçeli futbolcu, buraya yapılacak her türlü müracaata karşılık vereceğini ekledi. 26 yaşındaki oyuncunun komşularından birinin, ilanın fotoğrafını çekerek sosyal medyada yayınlamasıyla yaşananlar gün yüzüne çıktı.



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