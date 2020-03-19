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'a 25 milyon Euro! Luyindama ve ...

bir yandan şampiyonluk hesapları yaparken bir yandan da yıldız isimlere gelen tekliflerle ilgileniyor. Sarı kırmızılı takımın stoperleri Luyindama ve için ciddi tekliflerin olduğu ve bu tekliflerin toplamda 25 milyon Euro'yu bulduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 19.3.2020 07:50 ABONE OL
Galatasaray'a 25 milyon Euro! Luyindama ve Marcao...

Galatasaray ligde şampiyonluk hesapları yaparken kadrosundaki isimlere şimdiden cazip teklifler olduğu ortaya çıktı. Menajerlerin Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çalarak özellikle Christian Luyindama ve Marcao için gelen önerileri yöneticilere ilettiği öne sürüldü.

LUYINDAMA'YA ADA KANCASI!
Luyindama'yı İngiliz kulüplerinden Everton ve West Ham'ın istediği ve 15 milyon Euro'ya kadar çıktığı öğrenildi.

MARCAO'YA 3 TALİP
Marcao'yu ise İtalyan kulüplerinden Udinese, Atalanta ve Fiorentina'nın istediği ve 10 milyon Euro teklif edildiği gelen bilgiler arasında.

YÖNETİM BEKLEMEDE
Menajerlerin Marcao ve Luyindama için yaptığı teklife henüz yanıt vermeyen yönetimin gelecek yeni önerilerden sonra karar vermesi bekleniyor.

FATİH TERİM'İN ŞAMPİYONLUK HESABI

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Galatasaray'a 25 milyon Euro! Luyindama ve Marcao...
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