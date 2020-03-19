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Gözler ’e çevrildi

Koronavirüs yüzünden ertelenen futbol ve basketbol ligleri Nisan'da başlayacak. ve Konsey Üyesi Christillin, 18 Nisan'da yeniden başalyacak olan Futbol Ligi'ni takip edip, buna göre yol haritası çizeceklerini açıkladı

Giriş Tarihi: 19.3.2020 ABONE OL
Gözler Çin’e çevrildi

Koronavirüs ile birlikte dünyada hayat durma noktasına gelirken, birçok ülkede de spor organizasyonlarına ara verildi. UEFA'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ertelemesi de son nokta olmuştu. Koronavirüs çıkış noktası olan ve alınan sert tedbirler sonrası hayatın normale dönmeye başladığı Çin'de ise takımlar 18 Nisan'da başlayacak ve seyircisiz oynanacak lige hazırlanıyor. Çin'de ligler 10 Şubat'ta tatil edilmişti. Ayrıca basketbol da Nisan'da start alacak.

DÖNMEYENE ÜÇ YIL CEZA
Çin Basketbol Ligi'nin 2 Nisan'da başlaması gerekiyordu. Ancak Koronavirüs yüzünden 15 Nisan'a ertelenen organizasyon şimdi bu tarihte start alacak ve geri dönmeyen yabancı oyunculara da 3 yıl yasak getirilecek.

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Gözler Çin’e çevrildi
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