Kimi sevindi kimi üzüldü!

ANALİZ: Duygu BIÇAK
UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Koronavirüs nedeniyle 1 yıl ertelemesi, sakatlıkları yüzünden turnuvayı kaçıracak olan futbolcular için yeni bir umut yarattı. Ancak bu karar, kariyerinin son döneminde olan birçok ismin belki de şampiyonada olmayacağı anlamını taşıyor.
A Milli Futbol Takımı'nda yaşadıkları sakatlıklar sonrası bu yaz turnuvada forma giyemeyecek olan Merih Demiral (22), Yusuf Yazıcı (23), Cenk Tosun (28), Ozan Kabak (20) ve Dorukhan Toköz'e (23) 1 yıllık erteleme ile yeni bir fırsat doğdu. Buna karşılık EURO 2020'yi son turnuvası olarak gören ve futbol kariyerine nokta koymayı planlayan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2021'de Ay-Yıldızlı formayı giyemeyecek.
35 yaşındaki Gökhan Gönül ile 34 yaşındaki Burak Yılmaz'ın da bir yıl sonrası için A Milli Takım planları dahilinde olup olmayacağı bilinmiyor.
AVRUPA'NIN SAKAT YILDIZLARINA ŞANS
Avrupa'da da EURO 2020'yi sakatlık nedeniyle kaçıracak çok oyuncu vardı. Real Madrid'in yıldızı Eden Hazard
(Belçika), Tottenham'ın kalecisi Hugo Lloris
(Fransa) ve forveti Harry Kane
(İngiltere), Barcelona'nın önemli ismi Ousmane Dembele
(Fransa), Roma'da forma giyen Nicolo Zaniolo
(İtalya), M.United'dan Marcus Rashford
(İngiltere), Bayern Münih'ten Niklas Süle
(Almanya) ve Lyon'dan Memphis Depay
(Hollanda) gibi futbolcular sakatlık sorunlarını aşarak 2021 Haziran'daki turnuvaya hazır olacak.
HESAPLARI BOZULANLAR
Diğer yandan ise Almanya'da Toni Kroos
(30), Manuel Neuer
(33), Hırvatistan'da Luka Modric
(34), Ivan Rakitic
(32), Fransa'da Olivier Giroud
(33), İtalya'da Leonardo Bonucci
(32), Giorgio Chiellini
(35) ile Beşiktaşlı eski futbolcu Portekizli Pepe
(37), Haziran'daki şampiyonada forma giyerek milli takım kariyerlerini noktalamayı düşünüyordu. Ancak hesapları bozuldu. Bu futbolcular şimdi planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak.
BİR GÖRÜŞ - Bülent TİMURLENK
ŞU ANDA TEK DİLEĞİMİZ VAR
Sezon içinde özellikle A Milli Takımımız'ın birçok isminin sakatlık haberleriyle sarsıldık. Onlar da bu turnuvayı kaçıracakları için üzgündüler. Şimdi elbette EURO 2021 kararı onlar için iyi haber oldu. Avrupa'da turnuvayı kaçıracak çok oyuncu olduğu kadar yaş itibarıyla da EURO 2020 sonrasında milli takımına veda edecek olan ya da hocalarının turnuva sonrasında artık milli forma altında düşünmedikleri isimler de vardı. Birçoğu kararını gözden geçirecektir.
Önümüzdeki sezon neler olacağını elbette kimse bilemez. Bu turnuvayı kaçıracak olanlar gelecek sene forma giyecekler, belki de gelecek sezon başka yıldızlar sakatlık talihsizliği yaşayacak. Bunu bilebilmek mümkün değil. Şu anda herkesin temennisi sadece futbol değil, tüm spor dallarında kaldıkları yerden devam edebilmek. Sporcu için de izleyen için de tek dilek bu. Çünkü spor hayatın belki de en büyük neşe kaynağı.