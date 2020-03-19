Kimi sevindi kimi üzüldü!

UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Koronavirüs nedeniyle 1 yıl ertelemesi, sakatlıkları yüzünden turnuvayı kaçıracak olan futbolcular için yeni bir umut yarattı.A Milli Futbol Takımı'nda yaşadıkları sakatlıklar sonrası bu yaz turnuvada forma giyemeyecek olan Merih Demiral (22), Yusuf Yazıcı (23), Cenk Tosun (28), Ozan Kabak (20) ve Dorukhan Toköz'e (23) 1 yıllık erteleme ile yeni bir fırsat doğdu.35 yaşındaki Gökhan Gönül ile 34 yaşındaki Burak Yılmaz'ın da bir yıl sonrası için A Milli Takım planları dahilinde olup olmayacağı bilinmiyor.Avrupa'da da EURO 2020'yi sakatlık nedeniyle kaçıracak çok oyuncu vardı. Real Madrid'in yıldızı(Belçika), Tottenham'ın kalecisi(Fransa) ve forveti(İngiltere), Barcelona'nın önemli ismi(Fransa), Roma'da forma giyen(İtalya), M.United'dan(İngiltere), Bayern Münih'ten(Almanya) ve Lyon'dan(Hollanda) gibi futbolcular sakatlık sorunlarını aşarak 2021 Haziran'daki turnuvaya hazır olacak.Diğer yandan ise Almanya'da(30),(33), Hırvatistan'da(34),(32), Fransa'da(33), İtalya'da(32),(35) ile Beşiktaşlı eski futbolcu Portekizli(37), Haziran'daki şampiyonada forma giyerek milli takım kariyerlerini noktalamayı düşünüyordu.Sezon içinde özellikle A Milli Takımımız'ın birçok isminin sakatlık haberleriyle sarsıldık. Onlar da bu turnuvayı kaçıracakları için üzgündüler. Şimdi elbette EURO 2021 kararı onlar için iyi haber oldu. Avrupa'da turnuvayı kaçıracak çok oyuncu olduğu kadar yaş itibarıyla da EURO 2020 sonrasında milli takımına veda edecek olan ya da hocalarının turnuva sonrasında artık milli forma altında düşünmedikleri isimler de vardı.Önümüzdeki sezon neler olacağını elbette kimse bilemez. Bu turnuvayı kaçıracak olanlar gelecek sene forma giyecekler, belki de gelecek sezon başka yıldızlar sakatlık talihsizliği yaşayacak. Bunu bilebilmek mümkün değil. Şu anda herkesin temennisi sadece futbol değil, tüm spor dallarında kaldıkları yerden devam edebilmek.

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