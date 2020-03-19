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! İngiltere Federasyonu'ndan kararı! Corona virüsü nedeniyle...

Gelen haberine göre; İngiltere Futbol Federasyonu, 'i en az 30 Nisan'a kadar erteledi. İngiltere corona virüsü salgınının en çok görüldüğü Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor. Ülkede şu ana kadar 2 bin 644 corona virüsü vakası görüldü. 103 kişi ise hayatını kaybetti. Birçok sporcunun testleri de pozitif çıktı. Ülkede 'sürü bağışıklığı' tartışılıyor.

Giriş Tarihi: 19.3.2020 16:09 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 16:50 ABONE OL
Son dakika! İngiltere Federasyonu'ndan Premier Lig kararı! Corona virüsü nedeniyle...

İngiltere Premier Lig ile ilgili flaş bir karar alındı. Corona virüsü ile mücadele eden ülkede lig 30 Nisan'a kadar ertelendi. Federasyon, en az bu tarihe kadar vurgusu yaptı. Ülkede bilanço giderek ağırlaşırken, birçok sporcuda da corona virüsü tespit edildi.

ÜLKEDE VAKA SAYISI 3 BİNE YAKLAŞTI

Dünyanın prestiji ve geliri en yüksek ligi olan Premier Lig en çok gelir kaybı yaşayan futbol ligi oldu. Corona virüsü nedeniyle ülkede 103 kişi hayatını kaybetti .Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede vaka sayısı 2 bin 644 olarak açıklandı. Giderek artan virüse karşı enfekte sistemi konuşuluyor. Tüm bireylere virüsün enfekte edilmesi ve sürü bağışıklığının sağlanması hedefleniyor. Ülkedeki bilançonun giderek ağırlaşmasından endişe ediliyor. DSÖ, sürü bağışıklığına karşı çıkarken, vatandaşlar da virüs nedeniyle tedirgin.

Futbolun korona virüs kaybı 4 milyar Euro

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Son dakika! İngiltere Federasyonu'ndan Premier Lig kararı! Corona virüsü nedeniyle...
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