Süper Lig'de erteleme kararı sonrası Galatasaray'dan açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile birlikte yaptığı toplantı sonrası Süper Lig başta olmak üzere futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin ertelenmesi yönünde karar alındığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve kararı alan kurullara teşekkür etti.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde federasyon başkanlarının katıldığı toplantı sonrasında futbol, basketbol, voleybol ve hentbol maçlarının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Sahada mücadele eden tüm spor ailesinin sağlığını gözeten bu haklı ve doğru karar için Spor Bakanlığımıza, ilgili tüm Federasyon ve Kurullara, başından beri liglerin ertelenmesi gerektiğini savunan Kulüp olarak teşekkür eder, salgın riskinin kalkmasıyla maçların tekrar oynanacağı ortama en kısa zamanda dönülmesini temenni ederiz.

Bundan sonra yapılması gereken tek şey Devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın, yetkili bilim insanlarının yönerge ve talimatlarına, her aşamada titizlikle uymaktır.

Tedbir ve panik birbirinin zıddıdır. Panik yapmadan tüm önlemlere uymaya devam etmemiz gerektiğini ısrarla hatırlatırız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

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