Kayıp 4 milyar Euro

UMURHAN

Avrupa'da, Koronavirüs yüzünden liglerin ertelenmesinin mali boyutları da ortaya çıktı. KPMG Football Benchmark'ın araştırmasına göre; Avrupa'nın 5 büyük liginde toplamda 4 milyar Euro'lukkayıp söz konusu. En büyük kayıp dünyanın en çok izlenen ligi olan İngiltere'ye ait. Premier Lig, 180 milyon maç günü, 800 milyon yayın, 300 milyon Euro'luk da reklam geliri kaybı ile toplamda 1 milyar 250 milyon Euro'ya ulaşıyor.veile sıralanıyor. Ülkeler, belirli bir takvim çizse de tüm bu liglerin ne zaman oynanacağı da belirsizliğini koruyor.Avrupa 2. Dünya Savaşı sonrasında ilk kez kıta olarak bir sorunun ortasında kaldı. Ertelenen, durdurulan ligler sonrasında milyar Euro'luk hasılatlara ulaşan takımların gelirlerinin azalması, bir sezonda atlatılabilecek bir durum değil. Kaldı ki spora dönüşün de belirli bir tarihi yok. Oyuncuların ücretlerinden tutun da 150-200 milyon Euro seviyesine çıkan bonservisler birkaç yıl gündeme gelmez. Kulüplerin kayıplarından daha da dikkat çekici şey, "Bir daha böyle bir krize yakalanır mıyız?" ihtiyatı olacaktır.