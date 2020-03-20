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Kulüpler toplanıyor

, kulüp başkanlarının bugün toplanacağını açıklayıp, “Önümüzdeki sürecin değişik noktaları var. Biten kontratlar, oyuncu talepleri gibi hepsini görüşeceğiz” dedi

Giriş Tarihi: 20.3.2020 ABONE OL
Kulüpler toplanıyor
Ankara'da yapılan toplantıya katılan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil görüşme sonrası şu açıklamayı yaptı: "Futbol Kulüpleri olarak desteklediğimiz bir karar. Gelinen noktada sporcu sağlığı açısından, antrenörlerimiz ve o maçta bulunması gereken hakemlerimiz ve o müsabakanın paydaşlarının sağlığı açısından bu kararı almak zorundaydık. İş burada bitmiyor. Hızlı bir şekilde futbol konusunda federasyon ile biz kulüpler hızlı bir çalışma yapacak ve bu süreci nasıl yürüteceğimiz konusunda kararlar alacağız. Süper Lig kulüplerinin başkanlarını yarın (bugün) toplantıya çağıracağım. Önümüzdeki sürecin birçok değişik noktaları var. Mayıs ayında biten kontratlar, oyuncuların talepleri birçok ekstra madde var. Bunları tek bir ses haline getirmek zorundayız. Yarından (bugünden) itibaren çalışma başlıyor."
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Kulüpler toplanıyor
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