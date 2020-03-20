Kulüpler toplanıyor

Ankara'da yapılan toplantıya katılan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil görüşme sonrası şu açıklamayı yaptı: "Futbol Kulüpleri olarak desteklediğimiz bir karar. Gelinen noktada sporcu sağlığı açısından, antrenörlerimiz ve o maçta bulunması gereken hakemlerimiz ve o müsabakanın paydaşlarının sağlığı açısından bu kararı almak zorundaydık.Hızlı bir şekilde futbol konusunda federasyon ile biz kulüpler hızlı bir çalışma yapacak ve bu süreci nasıl yürüteceğimiz konusunda kararlar alacağız. Süper Lig kulüplerinin başkanlarını yarın (bugün) toplantıya çağıracağım.Mayıs ayında biten kontratlar, oyuncuların talepleri birçok ekstra madde var.Yarından (bugünden) itibaren çalışma başlıyor."