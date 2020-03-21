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'in babasından koronavirüs açıklaması!

'nın tecrübeli hakemleri arasında gösterilen 'in koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. Deniz Aytekin'in babası 'in bu söylentilere açıklık getirdi. Baba Aytekin, haberlerin asılsız olduğunu belirtti...

Giriş Tarihi: 21.3.2020 10:19 ABONE OL
Deniz Aytekin'in babasından koronavirüs açıklaması!

Türk asıllı Alman Hakem Deniz Aytekin'in koronavirüse yakalandığı şeklinde çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

2008 yılından beri Bundesliga'da maç yöneten FIFA kokartlı Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in koronavirüse yakalandığı şeklinde çıkan haberler, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan babası Ali Aytekin tarafından yalanlandı.



Oğlunun koronavirüse yakalandığı şeklinde internette çıkan paylaşımların asılsız olduğunu belirten Ali Aytekin, "Ben oğlumla görüştüm ve böyle bir şeyin olmadığını bizzat teyit etmiştir. Yalan yanlış yazılan haberleri şiddetle kınıyorum. Oğlum sapasağlam ve sağlığı gayet iyidir" dedi.

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Deniz Aytekin'in babasından koronavirüs açıklaması!
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