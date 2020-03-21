Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan play-off açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında Süper Lig'in ertelenmesi kararının yaratacağı etki ve ortaya atılan play-off iddiaları hakkında konuştu.

Ağaoğlu'nun açıklamalarında satır başları şu şekilde:

"Başkan Mehmet Sepil 3 senaryo var demişti. Ancak 2 ve 3. senaryolar hiç konuşulmadı: Play-off ve tescil edilme konusu. Daha ziyade. 1. senaryo üzerine konuşuldu. Her şey yolunda giderse 17-18 Nisan'da oynamaya hazır olacak konuma gelmeyi hedefliyoruz."

Ahmet Ağaoğlu'ndan play-off iddialarına yanıt

PLAY-OFF GÜNDEMDE DEĞİL

"Play-off bazı çevreler tarafından gündeme getiriliyor. Neden bilmiyorum. Kalmış 8 hafta zaten. 4 takımlı play-off'ta 6 maçı düşünürseniz, 8 maç hayli hayli oynanır. Mustafa Cengiz'in dediği gibi play-off gündemde değil. Neden dile getirildi bilmiyorum.

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"ŞU ANDA GELİR SIFIR"

"Ertelemenin doğuracağı finansal ve ekonomik sıkıntılar olacak. 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona eren oyuncular var. Ancak bunların hiçbiri şu an gündem değil. Önce bir canı kurtaralım."

Maçlar oynanmıyor, naklen yayın geliri yok. Federasyondan oynadığımız maçlar sonunda puan karşılığında aldığımız gelir yok. Bu hafta tüm mağazaları da kapattık, ürün satışından da gelir yok. Şu anda gelir sıfır. Tüm kulüpler için bu geçerli.

Oyuncuların tutum ve davranışları hoşuma gitti, takım takım görüntüsü verdiler. Gitmek isteyen oyuncumuz yok, bir tek Obi Mikel'in gidiş süreci var.

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''ALİ KOÇ'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETTİM''

Fenerbahçe Beko takımında teknik heyet ve basketbolcularda Kovid-19 belirtlilerinin göstermesiyle ilgili konuşan Ağaoğlu, Ali Koç'la görüştüm ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim''

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