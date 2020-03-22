Evde kalın çağrısı yapan Amine Harit nargile kafede yakalandı

Koronavirüs salgınının giderek yayıldığı Almanya'da durum ciddiyetini korurken, günün en ilginç haberi Schalke 04 forması giyen Amine Harit'ten geldi. 22 yaşındaki futbolcu sergilediği davranışla tepkileri üzerine çekti.

17 binden fazla kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı Almanya'da, yetkililer ve toplumdaki tanınmış kişiler halkı evden çıkmamaları konusunda telkin ediyor. Sporcular da halkı bilinçlendirme konusunda önemli bir görev üstlenmiş durumda. Bu kişilerden biri olan Amina Harit, halka 'evde kal' çağrısı yaptı ancak kendisi bu kurala uymadı.

Genç futbolcunun bu çağrıyı yaptıktan sonra bir nargile kafede yakalandığı ortaya çıktı ve büyük tepki topladı. Schalke 04 de olayı doğruları ve tekrar yaşanmayacağını açıkladı.

SCHALKE OLAYI DOĞRULADI

Schalke 04 resmi sitesinden, "Futbolcumuz çok üzgün ve yaptığı yanlışın farkında. Böyle bir şey daha asla yaşanmayacak" ifadelerini kullanıldı.

Schalke sportif direktörü Jochen Schneider de haberi doğrulayarak şöyle konuştu: "Amine'nin bir arkadaşıyla o kafeye gittiği doğru. Bu büyük bir hata çünkü herkes gibi futbolcuların da evlerinde kalması gerek. Kendisine gereken uyarıları yaptık. Bunun bir hata olduğunu kabul etti ve özür diledi"

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