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Evde kalın çağrısı yapan Amine Harit nargile kafede yakalandı

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını 'da da etkisini gösteriyor. Bundesliga başta olmak üzere tüm ligler 2 Nisan'a kadar askıya alınmış durumda. Hemen hemen her kesimden insanlar birbirlerini evde kalmaları konusunda uyarıyor. Bu isimlerden biri de 04 forması giyen Amine Harit. Ancak 22 yaşındaki oyuncu ilginç bir olaya imza attı. Sosyal medya hesabından evde kalın çağrısı yapan Harit'in arkadaşlarıyla birlikte nargile kafeye gittiği ortaya çıktı. Kulüp olayı doğrularken, bir daha böyle bir durumun yaşanmayacağını belirtti.

Giriş Tarihi: 22.3.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 16:26 ABONE OL
Evde kalın çağrısı yapan Amine Harit nargile kafede yakalandı

Koronavirüs salgınının giderek yayıldığı Almanya'da durum ciddiyetini korurken, günün en ilginç haberi Schalke 04 forması giyen Amine Harit'ten geldi. 22 yaşındaki futbolcu sergilediği davranışla tepkileri üzerine çekti.

17 binden fazla kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı Almanya'da, yetkililer ve toplumdaki tanınmış kişiler halkı evden çıkmamaları konusunda telkin ediyor. Sporcular da halkı bilinçlendirme konusunda önemli bir görev üstlenmiş durumda. Bu kişilerden biri olan Amina Harit, halka 'evde kal' çağrısı yaptı ancak kendisi bu kurala uymadı.

Genç futbolcunun bu çağrıyı yaptıktan sonra bir nargile kafede yakalandığı ortaya çıktı ve büyük tepki topladı. Schalke 04 de olayı doğruları ve tekrar yaşanmayacağını açıkladı.

SCHALKE OLAYI DOĞRULADI

Schalke 04 resmi sitesinden, "Futbolcumuz çok üzgün ve yaptığı yanlışın farkında. Böyle bir şey daha asla yaşanmayacak" ifadelerini kullanıldı.

Schalke sportif direktörü Jochen Schneider de haberi doğrulayarak şöyle konuştu: "Amine'nin bir arkadaşıyla o kafeye gittiği doğru. Bu büyük bir hata çünkü herkes gibi futbolcuların da evlerinde kalması gerek. Kendisine gereken uyarıları yaptık. Bunun bir hata olduğunu kabul etti ve özür diledi"

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Evde kalın çağrısı yapan Amine Harit nargile kafede yakalandı
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