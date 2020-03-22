Herkese test yapılacak

Kulüpler Birliği Vakfı'nın telekonferans şeklinde yapılan toplantısında konuşulanları anlatan Ahmet Ağaoğlu, şunları söyledi: "Hafta içerisinde bütün kulüplerin oyuncularına, teknik heyetine ve personeline hızlandırılmış denilen, 15 dakikada sonuç veren testler uygulanacak. Hepsinin negatif çıkması durumunda perşembe-cuma günü idmanlar başlayabilir. Her şeyin yolunda gitmesi halinde 17-18 Nisan'da lige başlayacak hale gelmeliyiz. Bu TFF'nin, devletin ve sağlık birimlerinin talimatları doğrultusunda alabileceği bir karar. 17-18'si olmaz, 30'unda olur. Kulüplerin ekonomik problemleri var. 31 Mayıs'ta bitecek sözleşmeler var. Ancak bunların hiçbiri candan daha önemli değil."



PLAY-OFF UYGULAMASI GÜNDEMİMİZDE YOK

Ligin tamamlanmasında play-off seçeneğinin bazı çevreler tarafından gündeme getirildiğini dile getiren Ağaoğlu, "Sezonun tamamlanmasına 8 hafta var. 4 takımla play-off yaptığınızda 6 maç oynayacaksınız. 6 karşılaşmanın olduğu yerde 8 de haydi haydi oynanır. Sayın Mustafa Cengiz'in de dediği gibi play-off uygulaması gündemde yok. KBV Başkanımız Mehmet Sepil'e haksızlık yapıldı, yanlış anlaşıldı. Şu anda tek gündemimiz Koronavirüs'e karşı alınması gereken tedbirler" diye konuştu.



ALİ KOÇ'U ARADIM

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda oyuncuları ve yöneticilerinin Koronavirüs nedeniyle tedavi görmelerine de değinen Ahmet Ağaoğlu, "Onlara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İnşallah en sıkıntısız şekilde üstesinden gelirler. Sayın Başkan Ali Koç'u aradım. Benimle konuşurken oyuncuların yanında hastanedeydi. Daha sonra tekrar konuşmak sözüyle telefonu kapattı" dedi.

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