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İtalyan ekibinin eski başkanı, koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüsün en çok etkilediği ülke olan 'da yaklaşık 5 bin kişi hayatını kaybetti. Bir üzücü haber de futbol dünyasından geldi. İtalya Serie C ekiplerinden 'nin eski başkanı , koronavirüs salgını sebebiyle dün gece hayatını kaybetti..

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 22.3.2020 16:45 ABONE OL
İtalyan ekibinin eski başkanı, koronavirüsten hayatını kaybetti

İtalya'nın Serie C ekiplerinden Pergolettese'nin 37 yaşındaki eski başkanı Andrea Micheli, koronavirüsü nedeniyle dün gece hayata gözlerini yumdu.

Koronavirüs salgının en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da, Serie C takımlarından Pergolettese'nin 37 yaşındaki eski başkanı Andrea Micheli, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

2 hafta önce Milano'da hastaneye kaldırılan başkanın, dün gece hayata gözlerini yumduğu belirtildi. Pergolettese takımı, Micheli'nin başkanlık yaptığı dönemde Serie D'de şampiyonluk yaşamıştı. Genç başkan 2016 yılında ise görevinden ayrıldı.

Hatırlanacağı gibi dün gece de Real Madrid'in eski başkanlarından 76 yaşındaki Lorenzo Sanz, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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İtalyan ekibinin eski başkanı, koronavirüsten hayatını kaybetti
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