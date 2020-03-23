Aston Villa'da top koşturan Trezeguet'den Beşiktaş itirafı!

Beşiktaş'ın sezon sonunda kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istediği Trezeguet'ten mesaj var...

Kasımpaşa'da oynadığı futbolla adeta parmak ısırtan ve sezon başında 10 milyon euro gibi yüklü bir bonservis miktarıyla Premier Lig ekibi Aston Villa'nın yolunu tutan Mısırlı yıldız, kısa süre önce Beşiktaş'ın radarına girmişti.

Bu girişimlerin ardından siyah beyazlı taraftarlarca konunun akıbeti merak edilirken, Trezeguet, basına yaptığı açıklamada Beşiktaş'a transfer olmayı düşünmediğini ve Premier Lig'de kalmaya devam edeceğini belirtti.

"TAAHHÜDÜN SONUNA KADAR BURADAYIM"

Trezeguet, yağtığı açıklamada Aston Villa ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını ve bu ekipte kalmak istediğini ifade ederken, "Önümüzdeki beş yıl için Aston Villa ile sözleşme imzaladım. Sözleşmeyi taahhüt ediyorum. İngiltere Premier Lig'inde oynamak benim için rüyaydı, bu yüzden tamamen takımıma odaklandım." diye konuştu.

Trezeguet, bu sezon Aston Villa formasıyla çıktığı toplam 31 müsabakada 4 gol 3 asiste imza attı.



Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla 71 maçta 25 gol 18 asistlik performans gösterirken, Aston Villa'da ise 31 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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